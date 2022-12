Reklama

Jednocześnie szacowane przyszłoroczne wydatki na 500+ dla ukraińskich uchodźców to 2,3 mld zł, a na edukację ukraińskich dzieci - 2,4 mld zł.

60-70 proc. uchodźców i uchodźczyń pracuje

"Obecnie 770k osób z UKR zgłoszonych do urzędów pracy od lutego na podst. specustawy, ale mogą być duble+także ci, którzy byli przed wojną. […] Można szacować, że w 2022 z samych podatków i składek z pensji uchodźców wpłynęło do budżetu ok. 4 mld zł, a 2023 wpłynie ok. 6 mld zł" - napisał Marczuk na swoim koncie na Twitterze.

Wskazał, że według szacunków zatrudnionych jest ok. 60-70 proc. uchodźców i uchodźczyń.

"Można szacować, że ok. 60-70 proc. uchodźców i uchodźczyń pracuje (ok. 320 z 450k w wieku produkcyjnym). Bardzo wysoki ich wskaźnik zatrudnienia" - podkreślił wiceprezes PFR.

Obecnie w Polsce przebywa ok. 950 tys. uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. 90 proc. z nich to kobiety i dzieci. Zaledwie 6 proc. jest w wieku poprodukcyjnym. Najwięcej uchodźców przebywa w woj. dolnośląskim i mazowieckim.

Około 191 tys. dzieci uchodźców uczy się w polskich szkołach (65 proc. wszystkich ukraińskich dzieci w wieku szkolnym, 43 tys. w przedszkolach (50 proc.).