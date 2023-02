W 2023 r. rząd przewidział kwotowo-procentową podwyżkę świadczeń dla przeszło 9 mln świadczeniobiorców ZUS , ponad 1 mln osób pobierających świadczenia z KRUS i ok. 250 tys. emerytów mundurowych. Nie mniej niż 250 zł brutto otrzymają osoby pobierające co najmniej minimalne emerytury, renty rodzinne, renty socjalne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli świadczenia nie niższe niż 1338,44 zł brutto. Taką wysokość emerytury gwarantują przepisy kobietom, które mają wypracowany co najmniej 20-letni staż emerytalny, i mężczyznom z co najmniej 25-letnim stażem.

Jesteśmy przygotowani do wypłacania od 1 marca zwaloryzowanych świadczeń. Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wyniesie 250 zł brutto. Na przykład osoby, których świadczenie wynosi obecnie 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3000 zł. Emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie o 296 zł do kwoty 2296 zł. To dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3 tys. zł po waloryzacji dostaną 3444 zł. To z kolei wzrost o 444 zł, co przełoży się na 5328 zł podwyżki w skali roku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej. Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, KRUS i systemu mundurowego w 2023 r. obejmie łącznie ok. 10,3 mln osób. ©℗