Projekt ustawy dotyczącej wypłaty tzw. 14. emerytury trafił do Rządowego Centrum Legislacji (RCL), a niebawem trafi pod obrady rządu, zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Świadczenie będzie prawdopodobnie wypłacone w końcu sierpnia, ale dokładny termin ma zostać określony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Reklama

W ubiegłym tygodniu projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Projekt ustawy już jest przekazany do Rządowego Centrum Legislacji, a więc będziemy niebawem się tym projektem zajmować" - powiedziała Maląg w TVP1.

Reklama

14. emerytura. Jaki będzie termin wypłaty?

Podkreśliła, że planowana jest "pewna elastyczność co do terminu wypłaty emerytury".

"Prawdopodobnie też będzie na końcu sierpnia, ale w ustawie dajemy sobie taką możliwość, że to rozporządzeniem Rady Ministrów będziemy decydować o terminie wypłaty i jej wysokości" - podkreśliła minister.

Ile wyniesie 14. emerytura?

"W ustawie jest zapisane, że będzie to minimum minimalna emerytura czyli na pewno będzie to 1588 zł brutto, przy kryterium dochodowym, jak nasi seniorzy przekroczą będzie zastosowany mechanizm złotówka za złotówkę, ale może też być taka decyzja że np. to świadczenie będzie ciut wyższe, ale o tym będzie decydowała Rada Ministrów na mocy rozporządzenia" - dodała Maląg.

Wiceminister finansów Artur Soboń informował kilka dni temu, że jeżeli dodatkowe roczne świadczenie emerytalno-rentowe zostałoby wprowadzone na takim poziomie, jak w roku ubiegłym, to przełożyłoby się to dla budżetu państwa na wydatek rzędu 10 mld zł.