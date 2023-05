Reklama

Na nietypowe rozwiązanie Sparkasse Südwestpfalz – jak podaje serwis SWR – zdecydowało się np. w: Trulben, Heltersberg i Rieschweiler (Nadrenia-Palatynat). Niemieckie media informują, że nie będzie tam automatów “aż do odwołania” decyzji banku.

Obecne rozwiązanie nie jest jednak idealne… Pojazd przyjeżdża do wspomnianych miejscowości raz w tygodniu, a czas na pobranie pieniędzy jest „bardzo ograniczony”. Przedstawiciele banku zaznaczają, że to tymczasowy sposób na dostęp do gotówki. Sprzęt wróci na miejsce, automaty muszą zostać zmodernizowane pod kątem bezpieczeństwa.

W środę w Zweibrücken (Nadrenia-Palatynat) odnotowano kolejny przypadek. Około godz. 4 na terenie supermarketu sprawcom udało się uszkodzić jeden z automatów. Doszło do eksplozji; bankomat został wysadzony w powietrze. Policja poszukuje co najmniej trzech mężczyzn.

W kwietniu serwis „Deutsche Welle" poinformował o gwałtownym wzroście liczby włamań do bankomatów w Niemczech. Krytyka w takich przypadkach spada zarówno na banki (ze względu na brak wystarczających środków dot. ochrony), jak i na polityków za brak odpowiednich działań. Według planów w czerwcu (na szczeblu federalnym) ma odbyć się kolejna dyskusja nt. kradzieży.

Rekordowa liczba napadów w 2022 r.

Pod koniec ubiegłego roku gazeta „Welt am Sontag” poinformowała, że 2022 r. był rekordowy pod względem napadów; wówczas w Niemczech doszło do ok. 450 incydentów, gdzie celem była gotówka z bankomatu.

Przestępcy coraz częściej sięgają po materiały wybuchowe; to nowe i niepokojące zjawisko – ostrzegał wówczas Oliver Huth ze Stowarzyszenia Niemieckich Śledczych Kryminalnych w Nadrenii-Północnej Westfalii. Jak dodał, osoby, które znajdują się w pobliżu takich akcji, są „bardzo zagrożone".

W poprzednich latach liczba ataków była mniejsza – w 2021 r. 392, z kolei w 2020 r. 414 według danych Krajowego Urzędu Policji Kryminalnej.

Z danych służb za 2021 r. wynika, że wielu domniemanych podejrzanych pochodzi z Holandii. Z kolei w ubiegłych latach wśród statystyk pojawiały się m.in. osoby z Rumunii, Polski oraz Mołdawii– przypomina „DW".