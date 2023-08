W okresie od kwietnia do czerwca włącznie płace w Wielkiej Brytanii wzrosły o 7,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku, co jest najszybszym wzrostem od 2001 roku, od kiedy prowadzone są porównywalne statystyki - podał we wtorek brytyjski urząd statystyczny ONS.

Tym samym wzrost podstawowych pensji niemal zrównał się z poziomem inflacji, której roczna stopa wyniosła w czerwcu 7,9 proc. Ale pensje wraz z premiami wzrosły w okresie od kwietnia do czerwca o 8,2 proc. w stosunku tego samego okresu 2022 r., czyli już przewyższyły inflację. Na dodatek oczekuje się, że dane o inflacji w lipcu, które ONS opublikuje w środę, pokażą, iż zeszła ona poniżej 7 proc. Reklama Od października 2021 r. płace rosły wolniej niż inflacja, co oznacza, że realne zarobki mieszkańców Wielkiej Brytanii spadały. Komentując opublikowane statystyki Darren Morgan, dyrektor ds. statystyk gospodarczych w ONS, powiedział, że podstawowe pensje rosną najszybciej od kiedy prowadzone są porównywalne statystyki. "W połączeniu z niższą inflacją oznacza to, że sytuacja w zakresie realnych wynagrodzeń ludzi poprawia się i wygląda teraz nieco lepiej niż kilka miesięcy temu" - oświadczył. ONS podał także, że bezrobocie w okresie od kwietnia do czerwca wyniosło 4,2 proc., co jest wzrostem o 0,2 pkt proc. w stosunku od okresu marzec-maj. Lipiec był natomiast 13. kolejnym miesiącem, w którym zmniejszyła się - o 66 tys. - liczba nieobsadzonych miejsc pracy, choć nadal jest ich bardzo dużo - 1,02 mln. Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję