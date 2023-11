Wszystko wskazuje na to, że gabinet premiera Mateusza Morawieckiego chce jeszcze przed oddaniem władzy skierować do Sejmu projekt emerytur stażowych. To kolejna propozycja obecnego obozu, która może sporo namieszać.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest wprowadzenie emerytur stażowych, pojawił się wczoraj jako zapowiedź ujęta w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów (sam projekt w chwili zamknięcia tego wydania DGP nie był jeszcze upubliczniony). Obecny rząd chce go przyjąć jeszcze w tym kwartale. Posłowie z partii opozycyjnych, oceniając ruch ustępującego rządu, nie zostawiają na nim suchej nitki. Reklama – Obecny rząd wrzuca teraz w ramach projektów wszystko to, czego nie zrobił przez osiem lat. PiS chce to wszystko zrzucić na opozycję, która ma teraz większość parlamentarną. A przecież emerytury stażowe to jest ich obietnica, której nie zrealizowali. Niech teraz uderzą się w pierś i rozliczą ze wszystkich swoich niezrealizowanych obietnic – stwierdza Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka Koalicji Obywatelskiej.