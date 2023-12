Na stronie Sejmu zawisły oświadczenia majątkowe liderów ugrupowań. Tak samo jak w przypadku innych parlamentarzystów zostały właśnie złożone po raz pierwszy w tej kadencji. Od tej pory będą składane za każdy rok, w którym był pełniony mandat oraz na koniec kadencji.

W oświadczeniach posłowie pokazują stan oszczędności, posiadane akcje, nieruchomości, ale także cenne składniki majątku oraz wykazują dochód w poprzednim roku.

Krzysztof Bosak

Stosunkowo skromnym majątkiem i dochodami na tle innych polityków dysponuje jeden z liderów Konfederacji - Krzysztof Bosak. Ma niepełne 90 tys. zł oszczędności, nieco oszczędności w kryptowalutach oraz 1,5 euro. Oprócz tego razem z żoną posiada działkę o powierzchni 1968 m kw. oraz samochód Volvo z 2012r. Jego dieta i uposażenie poselskie wyniosły blisko 140 tys. zł.

Włodzimierz Czarzasty

Jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty ma 171 tys. zł oszczędności i ponad 9 tys. w euro, ale jest także posiadaczem 30 tys. akcji wydawnictwa Muza SA o wartości 450 tys. zł. Ma także współwłasność (dom 255 m kw.) i udział w półhektarowej działce, obie nieruchomości są warte 4 mln zł. Oprócz tego jest właścicielem mieszkania (35 m kw.) o wartości 350 tys. zł. Posiada także jacht motorowy, ale też bibliotekę z 15 tys. książek. Jego łączny dochód za 2022 r. to ponad 316 tys. zł.

Szymon Hołownia

Lider Pl 2050 ma niespełna 30 tys. oszczędności w złotych, ale ponad trzy razy tyle warte są jego oszczędności w euro i niemal dwa razy tyle w dolarach. Ponad 57 tys. zł warte są jednostki funduszy inwestycyjnych, które posiada. Jeśli chodzi o nieruchomości, to razem z żoną mają dom (254 m kw.) oraz mieszkanie (64 m kw.) o łącznej wartości około 4,5 mln zł. Hołownia jest też właścicielem 0,5 ha siedliska wartego 0,5 mln zł. Marszałek Sejmu wykazał w oświadczeniu ikonę i obraz o wartości ponad 30 tys. zł. Jego przychód za 2022 r. to ponad 600 tys. zł, ale dochód to nieco ponad połowa tej sumy.

Jarosław Kaczyński

Lider PiS wykazał 311 tys. zł oszczędności oraz jedną trzecią współwłasności w domu (150 m kw.) o wartości 1,8 mln zł, w którym mieszka na warszawskim Żoliborzu. Łączny dochód prezesa PiS za zeszły rok to 362 tys. z czego blisko 100 tys. zł to emerytura z ZUS a ponad 200 tys. pensja za wicepremierostwo.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Oszczędności prezesa PSL to 50 tys. zł. Z kolei nieruchomości to mieszkanie (86 m kw.) o wartości 650 tys. zł oraz dwie działki rolne, budowlana i garaż o łącznej wartości ponad 300 tys. zł. Łączne dochody Kosiniaka Kamysza w zeszłym roku to ponad 220 tys. zł, z czego niespełna 29 tys. za wynajem mieszkania, reszta za bycie posłem.

Sławomir Mentzen

Drugi z liderów Konfederacji dysponuje imponującym majątkiem. Ma 702 tys. oszczędności w złotym, do tego blisko 5 mln w innych walutach, z czego aż 4,89 mln to wartość bitcoinów. Do tego dochodzą akcje warte ponad 76 tys. zł. Jeśli chodzi o nieruchomości Mentzen ma razem z żoną dwa domy i mieszkanie warte łącznie ponad 5 mln zł. W oświadczeniu lider Konfederacji wpisał też prawo do korzystania z dwóch aut Mercedesa Coupe E i Volvo XC 90 oba z 2022 r. Jeśli chodzi o dochód za 2022 r., polityk wykazał ponad 57 tys. zł straty ze swojej działalności gospodarczej, natomiast dochód z innych źródeł wyniósł 76 tys. zł.

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki, jak wynika z oświadczenia, dysponuje największym majątkiem w tym gronie. Jego oszczędności to ponad 4,5 mln zł, z czego 4,48 mln jest ulokowane w obligacjach. Nieruchomości premiera warte są 7,3 mln zł: to dwa domy, segment mieszkanie i działka rolna. Morawiecki od lat ma rozdzielność majątkową z żoną. Jego dochód w zeszłym roku to ponad 330 tys. zł.

Donald Tusk

Lider KO ma 112 tys. zł. oszczędności i 285 tys. w euro, czyli ponad 1,2 mln zł. Tusk nie zgłosił w oświadczeniu żadnych nieruchomości. Od lat ma rozdzielność majątkową z żoną. Jeśli chodzi o inne składniki majątku, wpisał do oświadczenia zegarek Grand Seiko GMT z 2016 r. Tusk ma najwyższy dochód w gronie liderów - w zeszłym roku zarobił 880 tys. zł, z czego 331 tys. za pracę w EPP, którego był szefem oraz 280 tys. z tytułu emerytury z Komisji Europejskiej. Z ZUS w tym samym czasie otrzymał 52 tys. zł emerytury

Adrian Zandberg

Lider Partii Razem ma 88 tys. zł oszczędności. Razem z żoną posiadają mieszkanie (95 m kw.) o wartości 1,25 mln zł i Forda Focusa z 2018 r. Jego łączne wynagrodzenie w 2022 r. wyniosło 215 tys. zł.