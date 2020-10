"Początek notowań na WIG20 był spadkowy, co wynikało w dużej mierze z negatywnego sentymentu na zakończenie notowań w USA. Rynki dowiedziały się wczoraj, że Donald Trump chce przesunąć negocjacje w Kongresie dotyczące pakietu dla gospodarki na okres po wyborach. Środowe doniesienia wskazywały, że nie jest to jednak aż tak negatywne, (...), dzięki czemu amerykańskie indeksy odrabiały straty. W ślad za nimi wybiły się także indeksy europejskie, a WIG20 wyszedł ponad poziom odniesienia" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Wydaje się, że rosnące krajowe statystyki dotyczące pandemii nie mają większego wpływu na rynek walutowy, widać jednak, że wpływają na decyzje inwestorów na GPW. Ponownie zaczynają zyskiwać spółki, które mogą skorzystać na rozwijającej się sytuacji, tak jak Mercator Medical czy Inno-Gene, a zniżkują spółki detaliczne, na których wprowadzenie kolejnych ograniczeń odbije się negatywnie" - dodał.

Ryczko zwrócił uwagę, że kurs Mercatora Medical wzrósł najmocniej w mWIG40 o 6 proc. do rekordowych 534 zł. Z kolei przy rekordowych obrotach, rzędu około 100 mln zł (trzecich na całym rynku), o 14 proc. wzrósł kurs notowanego na rynku NewConnect Inno-Gene. Od 23 września kapitalizacja spółki wzrosła ponad czterokrotnie.

CCC zniżkowało najmocniej w WIG20 - o 3,8 proc. Amrest, którego kurs w ciągu dnia zyskiwał około 4 proc., zakończył dzień bez zmian. Analityk spodziewa się, że inwestorzy dyskontowali zapowiedź rzecznika resortu zdrowia Wojciecha Andrusiewicza, że ponad 100 powiatów będzie objętych dodatkowymi obostrzeniami, a Warszawa "niemalże z pewnością" od soboty znajdzie się w strefie żółtej.

Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,07 proc. do 1.736,61 pkt., WIG zwyżkował o 0,19 proc. do 50.207,28 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,68 proc. do 3.651,74 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian na 14.140,59 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 947 mln zł, z czego 778 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (198 mln zł) oraz Play (ok. 113 mln zł).

Po neutralnym otwarciu WIG20 skierował się w dół, tracąc w połowie dnia około 1 proc. W drugiej części dnia indeks zaczął odrabiać straty i na koniec notowań wyszedł na lekki plus.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX również wyszedł na plus i rósł o 0,1 proc., a S&P 500 zyskiwał 1,3 proc.

7 z 15 indeksów sektorowych na GPW zakończyło dzień na plusie. Najmocniej spadł indeks spółek odzieżowych - o 1,7 proc. Po około 2 proc. wzrosły budownictwo i górnictwo.

Podobnie jak WIG20, indeks sektora bankowego przez większą część dnia pozostawał pod kreską, jednak na koniec dnia zyskał 0,2 proc.

Najmocniej wzrósł kurs Alior Banku - o 3,8 proc. do 15,01 zł. Zwyżkował czwarty dzień z rzędu, jest najwyżej od połowy sierpnia.

Drugim wzrostem wyróżniło się PGNiG - o 3 proc.

Poza CCC mocno zniżkował też Lotos - stracił 2,7 proc., a Dino poszło w dół o 2 proc. i jest najniżej od połowy września, na 222,2 zł.

W mWIG40 i sWIG80 najmocniej rosły, poza Medicalem, także Bioton - o 6 proc., BoomBit i OncoArendi Therapeutics - po blisko 6 proc., i Budimex - o 4,4 proc.

BoomBit szacuje, że przychody spółki wzrosły we wrześniu do 14,24 mln zł z 11,92 mln zł w sierpniu.

Z kolei w dół poszły: INC - o 5,4 proc., PBKM - o 5 proc., DataWalk - o 3,5 proc.

Ryczko zwrócił także uwagę na 20 proc. wzrost Sanwilu. Spółka poinformowała o podpisaniu umów z firmami szyjącymi kombinezony dla Agencji Rezerw Materiałowych na dostawy materiału Sanmed o wartości około 8,5 mln zł. (PAP Biznes)

kk/ asa/