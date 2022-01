Co to jest BIK (Biuro Informacji Kredytowej)?

Reklama

Choć większość z nas z pewnością spotkała się z tym skrótem, nie wszyscy są w stanie wyjaśnić co to jest BIK. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej przechowuje dane pochodzące z rynku kredytowego w Polsce. W jego zbiorze znajdują się wszystkie informacje klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Co ważne, wpisy dotyczą nie tylko kredytów zaciąganych w bankach, ale także pożyczek pochodzących od firm z sektora pozabankowego.

Rolą BIK jest udostępnienie bankowi lub firmie pożyczkowej informacji na temat historii kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt bądź pożyczkę. Dzięki temu, wspomniane instytucje są w stanie ocenić zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ryzyko związane z udzieleniem pożyczki. Co ważne, BIK nie ma wpływu na rozpatrzenie wniosku – te decyzje podejmują instytucje finansowe według własnych zasad. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat przeczytaj artykuł: Pożyczka bez BIK i sprawdzania baz – dlaczego należy być ostrożnym!

BIK a BIG – na czym polega różnica?

Co to jest BIG i jaka różnica jest między BIG a BIK? Okazuje się, że nie dla wszystkich odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Głównym powodem mylenia tych dwóch instytucji jest fakt, że obie gromadzą dane o zobowiązaniach finansowych.

O ile do BIK trafiają informacje przekazywane przez banki lub firmy pożyczkowe i dotyczą spłacania zobowiązań kredytowych, o tyle do BIG, czyli biur informacji gospodarczej, wpisy mogą przekazać przedsiębiorcy z różnych sektorów gospodarki i finansów, dostawcy energii i usług telekomunikacyjnych, operatorzy telewizji kablowej gminy i sądy, wierzyciele wtórni czy konsumenci.

Oznacza to, że wśród zgromadzonych przez BIG danych można znaleźć płatności za rachunki za media i telefon, raty alimentów, regulowanie zobowiązań windykowanych czy kontraktów B2B. Dzięki danym BIG można łatwiej zweryfikować wiarygodność finansową klientów i kontrahentów.

Kiedy można trafić do BIK? Jakie informacje się tam znajdują? Jak długo są trzymane?

Do bazy Biura Informacji Kredytowej (BIK) trafia każdy, kto posiada historię kredytową. Dotyczy to zarówno kredytów bankowych, jak też pożyczek udzielanych przez instytucje pozabankowe. Według oficjalnych danych, BIK w swojej bazie posiada ono informacje o 159 mln rachunków należących do 25 mln klientów indywidualnych.

Należy zaznaczyć, że do BIK trafiają informacje zarówno pozytywne, jak też negatywne. Oznacza to, że w bazie zawarte będą dane o kredytach spłacanych terminowo, z opóźnieniami bądź niespłacanych w ogóle. Zobowiązania przetwarzane w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej, limitu debetowego w ROR oraz kredytów poręczonych.

Informacje w BIK są trzymane przez cały okres spłaty zobowiązania. Jeśli było ono spłacane terminowo dane dłużnika nie są dłużej przechowywane, choć za wyrażoną zgodą dane mogą figurować dalej, maksymalnie 5 lat. Jest to dobre rozwiązanie, które pokazuje pozytywną historię kredytową, ułatwiającą uzyskanie pożyczek w przyszłości.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które nie spłacały rat kredytu w terminie. Nawet w przypadku spłacenia pełnej kwoty zadłużenia, dane takich osób będą przechowywane przez 5 lat – nie jest wymagana wtedy ich zgoda.

Skąd BIK bierze informacje?

Informacje są przekazywane do Biura Informacji Kredytowej bezpośrednio przez banki, instytucje pozabankowe udzielające pożyczek, firmy leasingowe i faktoringowe. Można więc tu mówić o zasadzie wzajemności, bo to właśnie te instytucje korzystają później z bazy danych zgromadzonych przez BIK.

Historia kredytowa w BIK, czy to dobrze, że jestem w BIK?

Osoby, które nie do końca zdają sobie sprawę z tego, czym jest Biuro Informacji Kredytowej i jak ono działa zadają sobie pytanie „Jeśli jestem w BIK, czy dostanę kredyt?” Sama obecność w bazie danych BIK nie jest niczym złym. W końcu trafiają tu wszystkie informacje dotyczące realizacji zobowiązań kredytowych i finansowych. Zarówno osób fizycznych, jak też podmiotów gospodarczych. Co ważne, aż 90% informacji w bazie BIK to opinie pozytywne, które mogą mieć dobry wpływ na ocenę zdolności kredytowej przez bank.

Jest też oczywiście druga strona medalu, czyli przypadki, w których dłużnik nie wywiązywał się terminowo ze zobowiązań kredytowych. Co w przypadku, gdy taka osoba potrzebuje wsparcia finansowego? Nasuwa się wtedy inne pytanie „Jeśli jestem w BIK, gdzie dostanę pożyczkę?” Istnieje duże prawdopodobieństwo, że bank odmówi kredytu, jednak można wtedy skorzystać z usług firm pożyczkowych z sektora pozabankowego. Choć sprawdzają one dane swoich potencjalnych klientów w BIK, do udzielania pożyczek podchodzą znacznie mniej restrykcyjnie i łatwiej otrzymać wsparcie osobom, które nie posiadają idealnej historii kredytowej.

Punktacja (scoring) w BIK – co to jest? Jaki scoring w BIK jest dobry

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kredytu czy pożyczki oceniana będzie zdolność kredytowa i ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Jednym z czynników ułatwiających to zadanie jest scoring BIK, czyli ocena punktowa, która jest wyliczana na podstawie formuły matematycznej.

Wiarygodność wnioskodawcy jest oceniana na podstawie porównań do klientów, którzy już kredyt otrzymali. Im bardziej profil osoby starającej się o kredyt jest zbliżony do profilu osoby terminowo spłacającej swoje zobowiązanie, tym scoring jest wyższy, a co za tym idzie zwiększa się szansa na otrzymanie kredytu.

Wiele osób ubiegających się o kredyt lub pożyczkę z pewnością zastanawia się, jaki scoring w BIK jest dobry. Na to pytanie nie ma jednej, słusznej odpowiedzi, gdyż wszystko zależy od instytucji, z której usług chce się skorzystać. Trzeba pamiętać, że ocena punktowa BIK jest tylko sugestią, a banki czy firmy pożyczkowe mogą korzystać z innych źródeł oceny. Jedno jest pewne – im punktacja wyższa, tym lepiej.

Jak poprawić scoring BIK? Oczywiście podstawowym elementem wpływającym na ocenę jest terminowość spłacania posiadanych zobowiązań. Opóźnienia z pewnością mogą obniżyć naszą punktację, dlatego warto jak najszybciej spłacić zaległości. Na ocenę ma także wpływ korzystanie z kart kredytowych i kredytów konsumpcyjnych. Częste osiąganie limitów ] będzie źle oceniane, dlatego warto podejść do tych rozwiązań z rozsądkiem.

Co w przypadki, gdy posiadamy niski scoring BIK, a pilnie potrzebujemy gotówki? Zamiast korzystać z usług banku, warto sprawdzić ofertę firm pożyczkowych, które znacznie przychylniej patrzą na punktację BIK.

Jak sprawdzić siebie w BIK – jak pobrać raport BIK za darmo?

„Jak sprawdzić czy jestem w BIK?”- odpowiedzi na to pytanie codziennie szuka wielu Polaków. Niezależnie czy jest to chęć kontroli własnych finansów, ciekawość czy przygotowanie do wzięcia kredytu.

To bardzo proste! Wystarczy zalogować się na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej, by móc pobrać raport na swój temat. Nie jest on darmowy, jednak jeśli już ktoś zdecyduje się na jego zamówienie, z pewnością będzie pozytywnie zaskoczony jego szczegółowością. Można się z niego dowiedzieć nie tylko, czy wpisy są pozytywne czy negatywne, ale także uzyskać informacje na temat wszystkich zobowiązań kredytowych, dat, w jakich obowiązują oraz wysokości i terminach spłacania rat.

Jak sprawdzić BIK za darmo? Jeśli nie zależy nam na szczegółowej, płatnej analizie, możemy wybrać bezpłatny raport. Wniosek można złożyć osobiście w Centrum Obsługi Klienta BIK, pocztowo bądź online. Trzeba mieć wtedy jednak na uwadze, że uzyskane informacje będą znacznie bardziej ogólne niż w przypadku płatnego raportu.

Czy można wyczyścić dane z BIK?

Czyszczenie BIK jako akcja polegająca na usunięciu informacji (samodzielnie bądź przez niezależną instytucję), które negatywnie wpływają na historię kredytową, nie jest możliwe. Biuro Informacji Kredytowej jest tylko administratorem danych i samodzielnie ich nie modyfikuje, a jakiekolwiek wprowadzanie zmian jest regulowane przez prawo bankowe.

Istnieją trzy sytuacje, które dają podstawę do złożenia wniosku o usunięcie danych z BIK:

Zobowiązanie zostało w pełni spłacone terminowo. W takiej sytuacji dłużnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Warto się zastanowić, czy w każdym przypadku jest to korzystne rozwiązanie. Historia pokazująca terminowe przestrzeganie zobowiązań finansowych buduje pozytywny wizerunek i sprawia, że osoba starająca się o kredyt jest dla banku bardziej wiarygodna.

Minęło 5 lat od spłacenia zobowiązania, którego raty nie były uregulowane terminowo. Chęć usunięcia takich danych jest zrozumiała – zła historia kredytowa może uniemożliwić wzięcie kredytu w banku w przyszłości.

W historii kredytowej znajduje się błąd albo informacja nieaktualna. Choć tego typu sytuacje zdarzają się naprawdę rzadko, mogą wystąpić. W takim przypadku należy skontaktować się z BIK – poprawienie błędu nie powinno być większym problemem.

Artykuł powstał we współpracy z vivus.pl