Mostostal Warszawa odnotował 18,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 36,41 mln zł wobec 39,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 614,34 mln zł w 2022 r. wobec 1 305,03 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2022 Mostostal Warszawa umocnił swoją pozycję wśród podmiotów rynku budowlanego. Rekordowa kontraktacja, dalsza dywersyfikacja działalności we wszystkich obszarach budownictwa, większe przychody oraz marże to tylko niektóre ze wskaźników dobrej kondycji spółki i grupy kapitałowej" - napisał prezes Mostostal Warszawa Miguel Angel Heras Llorente, w liście do akcjonariuszy.

"W segmencie budownictwa ogólnego umocniliśmy naszą pozycję w regionach, w których prowadzimy działalność o czym świadczą takie kontrakty jak modernizacja budynku hotelowego w Katowicach, a także Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W Krakowie budujemy również budynki mieszkalne dla Spravii oraz nowy terminal Cargo na lotnisku Kraków-Balice. W ramach segmentu infrastrukturalnego rozszerzyliśmy naszą obecność w zakresie robót drogowych poprzez podpisanie umowy na budowę drogi S19 Domaradz-Iskrzynia. W obszarze budownictwa energetycznego zmodernizujemy część technologiczną ESP Porąbka-Żar mając na celu zwiększenie naszych możliwości w perspektywicznej dziedzinie energetyki wodnej. Nasz portfel zamówień jest stabilny, zdywersyfikowany i gwarantuje dalszy rozwój grupy kapitałowej Mostostal Warszawa" - zapewnił.

Prezes przekazał też, że większa skala działalności, a także związany z nią wzrost zatrudnienia, spowodowały zwiększenie potencjału produkcyjnego, stwarzając perspektywy dalszego rozwoju w kolejnych latach.

"Dowiedliśmy słuszności naszej strategii, czyli świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz także zachowania właściwej współpracy z naszymi klientami i kontrahentami. Skład grupy kapitałowej, a także wynikająca z niego ścisła współpraca i wymiana wiedzy oraz doświadczenia są ważnym atutem, który przyczynia się do sukcesu organizacyjnego i finansowego" - napisał w liście prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 21,95 mln zł wobec 8,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,61 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)