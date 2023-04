Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych tworzy dziś prężną grupę kapitałową, oferującą wysoko specjalistyczne rozwiązania dla sektora finansowego związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji na wielu rynkach, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych, nadawaniem kodów i numerów.

Grupę tworzą: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. (KDPW) pełniący rolę centralnego depozytu papierów wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP SA, której głównym zadaniem jest prowadzenie systemu rozliczeń transakcji, systemu gwarantowania rozliczeń oraz administrowanie zabezpieczeniami. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP należą do głównych filarów bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce.

Grupa KDPW nie tylko zapewnia najszerszy wachlarz usług w obszarze obsługi rynku finansowego w naszym regionie, lecz także ma wymagane autoryzacje europejskie i globalne, które potwierdzają zgodność jej usług z międzynarodowymi regulacjami. Fakt ten znacząco podnosi wiarygodność polskiego rynku finansowego na arenie międzynarodowej i jest swoistą gwarancją jakości usług posttransakcyjnych oferowanych w Polsce.

KDPW: centralny depozyt papierów wartościowych

To w KDPW są rejestrowane papiery wartościowe, którymi inwestorzy obracają na giełdowych rynkach. Wartość akcji zarejestrowanych w systemach Krajowego Depozytu sięga blisko 700 mld zł.

Ważnym zadaniem KDPW jest także rozrachunek transakcji, czyli dokonywanie zapisów zmian na kontach depozytowych oraz dokonywanie przelewów pieniężnych, które są efektem zawieranych na giełdzie transakcji. Dzięki temu inwestor, który sprzedaje akcje, dostaje za nie pieniądze, zaś inwestor, który je kupuje – uzyskuje odpowiednie zapisy stanu posiadania na swoim rachunku maklerskim.

KDPW realizuje również wiele usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilacja, zamiana, konwersja i podział akcji czy realizacja prawa poboru.

Innym ważnym zadaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa rynku i ochrony inwestorów jest prowadzenie przez Krajowy Depozyt systemu rekompensat. To specjalne rozwiązanie, które chroni aktywa inwestorów indywidualnych w przypadku upadku domu maklerskiego.

Oprócz tych podstawowych zadań Krajowy Depozyt oferuje szereg usług dodatkowych, będących często odpowiedzią na wymogi regulacyjne, takich jak: repozytorium transakcji EMIR i SFTR, ARM, agencja LOU nadająca kody LEI podmiotom operującym na rynku finansowym czy agencja numerująca, która nadaje kody instrumentom finansowym (ISIN, FISN i CFI).

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP

Za rozliczenia transakcji na giełdzie na rynku regulowanym i w alternatywnych systemach obrotu, a także na rynku OTC odpowiada spółka KDPW_CCP. Pełni ona funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o model tzw. centralnego kontrpartnera. Jej zadaniem, poza rozliczaniem transakcji, jest prowadzenie systemu zabezpieczania płynności rozliczeń. Ważną cechą KDPW_CCP jest posiadanie kapitału własnego, który może zostać użyty w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo rozliczeń, oraz solidnych ram kompleksowego zarządzania wszystkimi rodzajami istotnego ryzyka, na które jest lub może być narażony.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami 1 lipca 2011 r. KDPW_CCP została wydzielona ze struktur Krajowego Depozytu, jednak akcje spółki pozostały w 100 proc. własnością KDPW.

Żeby pokazać skalę działalności KDPW_CCP, warto spojrzeć na liczby: na rynku kasowym izba rozlicza rocznie prawie 40 mln transakcji o wartości ponad 390 mld zł. Z kolei na rynku terminowym jest to ponad 4 mln transakcji, których wartość przekracza 271 mld zł.

Fundament bezpieczeństwa rynku finansowego

Działalność takich instytucji jak KDPW i KDPW_CCP jest fundamentem efektywności, bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego w Polsce. Jest to możliwe dzięki zachowaniu wysokich standardów zarządczych, regulacyjnych, operacyjnych, a w szczególności technologicznych.

Od wielu lat spółki Grupy KDPW intensywnie inwestują w rozwój usług opartych na rozwiązaniach technologicznych, wspierając proces cyfryzacji polskiej gospodarki. Oferowane przez Grupę KDPW usługi są oparte na rozwiązaniach technologicznych opracowanych w większości przez specjalistów IT pracujących w spółce. To nie tylko pozwala na dostosowanie rozwiązań do wymagań klientów operujących na polskim rynku, lecz także uniezależnia od globalnych dostawców i wysokich kosztów związanych z licencjami.