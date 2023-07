EBITDA jest skrótem od anglojęzycznego terminu "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", co w języku polskim można przetłumaczyć jako "Zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i odpisami".

Formuła EBITDA: EBITDA = Zysk operacyjny + Amortyzacja + Odpisy Gdzie: Zysk operacyjny (ang. Operating Profit) to różnica między przychodami operacyjnymi a kosztami operacyjnymi (z wyłączeniem odsetek i podatków).

(ang. Operating Profit) to różnica między przychodami operacyjnymi a kosztami operacyjnymi (z wyłączeniem odsetek i podatków). Amortyzacja to zapisywana systematycznie strata wartości majątku trwałego w związku z jego zużyciem.

(ang. Depreciation) to zapisywana systematycznie strata wartości majątku trwałego w związku z jego zużyciem lub przestarzałością. EBITDA - zalety EBITDA jest to miara finansowa używana w analizie finansowej i ocenie wyników działalności przedsiębiorstw. Pomaga wyeliminować wpływ kosztów finansowych, podatków, amortyzacji i odpisów od wartości firmy, co umożliwia bardziej bezpośrednie porównanie wyników operacyjnych różnych przedsiębiorstw, niezależnie od ich struktury kapitałowej, metod księgowych czy stopnia zużycia majątku. EBITDA - wady EBITDA nie jest jednak miarą wskaźnikową bez wad. Pomijając koszty finansowe, podatkowe, amortyzację i odpisy, może dawać zbyt optymistyczny obraz sytuacji finansowej firmy. Dlatego, aby uzyskać pełniejszy obraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa, EBITDA warto analizować w kontekście innych miar i wskaźników.