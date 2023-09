Holender jest jednocześnie przewodniczącym Rady Stabilności Finansowej (FSB) powołanej z inicjatywy liderów G20. Wysłał on do przywódców G20, którzy spotkają się w sobotę szczycie w New Delhi w Indiach, list, w którym nie tylko ostrzega przed burzą w światowym systemie finansowym, ale także podkreśla konieczność globalnej regulacji rynku cyfrowych walut.

„Dziki świat kryptowalut w coraz większym stopniu splata się z tradycyjnym systemem finansowym” – argumentuje Knot i zauważa, że niestabilność i skandale w tym sektorze mogą zakłócić światową gospodarkę. Jego zdaniem może to mieć wpływ na wartość zwykłych walut, takich jak euro, a także na skuteczność polityki fiskalnej. „Ryzyko związane z kryptowalutami jest szczególnie wysokie w przypadku gospodarek wschodzących” – twierdzi prezes DNB.

Reklama

W ocenie Holendra organy regulacyjne powinny również zwrócić szczególną uwagę na sektory, które w dużym stopniu opierają się na pożyczkach, np. sektor nieruchomości. Knot wzywa je, aby były „szczególnie wrażliwe” na kondycję finansową pożyczających im pieniądze banków.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)