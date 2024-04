Strata operacyjna wyniosła 0,09 mln zł wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 3,28 mln zł wobec 3,57 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, Grupa osiągnęła stratę na działalności operacyjnej w wysokości blisko -90 tys. zł, podczas gdy w roku 2022 zysk operacyjny wynosił ok. 640 tys. zł. Marża EBIT wyniosła w 2023 roku -0,10% w porównaniu do 0,8% w ubiegłym roku. EBITDA Grupy Digitree Group w 2023 roku wyniosła ok. 3,3 mln zł, wobec 3,6 mln zł w poprzednim roku, tzn. zmalała o kwotę ok. 293 tys. zł, tj. o 8,2% rok do roku. Marża EBITDA wyniosła w 2023 roku 3,66%, 4,47% w 2022 roku. Grupa osiągnęła w 2023 roku stratę netto [ogółem] wynoszącą blisko 776 tys. zł, wobec zysku na poziomie 279 tys. zł w 2022 roku. Na wynik finansowy 2022 roku wpływ wywarło zdarzenie jednorazowe tj. rozpoznanie w pozostałych przychodach operacyjnych wyniku na połączonej transakcji sprzedaży udziałów w spółce Adepto sp. z o.o. oraz objęcia udziałów w spółce Finelf sp. z o.o. (łącznie 837 tys. zł). Natomiast w bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe. Porównując wynik EBITDA 2023 roku do 2022 roku, oczyszczonego o powyższe zdarzenie jednorazowe, Grupa Kapitałowa odnotowała wzrost na poziomie 545 tys. zł, tj. 19,9%" - czytamy w raporcie.

Słabnący popyt konsumencki

"W 2023 roku Grupa stanęła przed wieloma wyzwaniami, związanymi z dość trudną globalną sytuacją i słabnącym popytem konsumenckim, jednak udało nam się utrzymać naszą pozycję na rynku i kontynuować dostarczanie innowacyjnych rozwiązań partnerom biznesowym. Dzięki efektywnemu zarządzaniu oraz odpowiedniej strategii biznesowej, wypracowaliśmy wyraźny wzrost EBITDA względem wyniku 2022 roku, oczyszczonego o zdarzenie jednorazowe. Jest to głównie zasługą wprowadzenia procesów optymalizacyjnych, zarówno w jednostkach biznesowych jak i na poziomie kosztów ogólnych holdingu. Wierzymy, że poprawa otoczenia e-commerce'owego, które jest największym źródłem naszych przychodów, pozwoli naszym klientom na powrót do większych wydatków na digital marketing i rozwój platform w tym kanale. To, w połączeniu z naszą mniejszą bazą kosztową, pozwoli na osiągnięcie wyników adekwatnych do naszego potencjału" - napisał prezes Konrad Żaczek w liście załączonym do raportu rocznego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,55 mln zł w 2023 r. wobec 79,87 mln zł rok wcześniej.

Przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group

"W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, przychody Grupy Kapitałowej Digitree Group wzrosły o 12,1% w porównaniu do 2022 roku, osiągając poziom 89,5 mln zł netto. Zwiększyły się więc o kwotę 9,7 mln zł r/r. Powyższy wzrost został wypracowany przede wszystkim w segmencie operacyjnym Agencji Digital. Ponadto, Grupa osiągnęła również wzrost przychodów w trzech pierwszych kwartałach względem poprzedniego roku, natomiast poziom przychodów w czwartym kwartale był bliski osiągniętemu w analogicznym okresie ub.r. (zmiana wyniosła -1,7%). Pomimo stabilnego wzrostu przychodów ze sprzedaży, Grupa stanęła przed wieloma wyzwaniami, związanymi ze słabnącym popytem konsumenckim w 2023 roku, wynikającymi wprost z sytuacji makroekonomicznej w Polsce" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 2,99 mln zł wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Digitree Group (dawniej Sare) to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

