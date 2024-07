W sytuacji opisanej w artykule może się znaleźć każda osoba niepełnosprawna albo jej opiekun, o ile w okresie pandemii otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności. I nie wysłała go do urzędu. Nie musiała tego robić. To były wszystkim nam znane przepisy w czasie pandemii – dzięki nim osoby chore, niepełnosprawne (albo ich opiekunowie) zostali zwolnienie z załatwiania szeregu spraw urzędowych. Wszystko po to, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.

MOPS i GOPS wymyśliły interpretację prawa, która zakłada, że w okresie pandemii osoba niepełnosprawna jednak powinna załatwiać różne sprawy w urzędach. To interpretacja wbrew ratio legis tamtych przepisów. I sądy to punktują.

W artykule omawiamy spór o świadczenie pielęgnacyjne. Bliźniaczy spór o zasiłek pielęgnacyjny pod poniższym linkiem:

MOPS szuka orzeczeń o niepełnosprawności i zagląda do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego

Skąd urzędnicy w MOPS wiedzą, że otrzymałeś nowe (drugie) orzeczenie o niepełnosprawności (w okresie 2020-2023 r.)? I go nie złożyłeś w urzędzie? Mają dostęp do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. Tam są uwidocznione orzeczenia dla osób niepełnoprawnych)

Dlaczego MOPS żądają zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego za okres 2020-2023 r.

W okresie 2020-2023 r. osoby niepełnosprawne nie musiały aktualizować orzeczeń o niepełnosprawności. Ale samorządy znalazły interpretację przepisów obchodzącą tą zasadę.

Stanowisko MOPS – Jeżeli osoba niepełnosprawna stanęła przed komisją i otrzymała nowe orzeczenie, to powinno trafić do MOPS. Brak dokumentu jest równoważny z utratą świadczenia pielęgnacyjnego. I trzeba oddać już wypłacone pieniądze.

Wnioski – Samorządowcy (burmistrz, wójt, prezydent) twierdzą, że jeżeli w okresie pandemii osoba niepełnosprawna uzyskała nowe orzeczenie o niepełnosprawności i nie doniesiono go do MOPS, to opiekun stracił świadczenie pielęgnacyjne.

Stanowisko sądów – MOPS się mylą. Obowiązek doniesienia nowego orzeczenia powstał dopiero po 1 lipca 2023 r. Dodatkowo data ta była przesuwana przez Sejm, który dostrzegł, że komisje orzecznicze zakorkują się wnioskami o wydanie nowego orzeczenia. Zwłaszcza, że od 1 stycznia 2024 r. ruszyło świadczenie wspierające.

Prześledźmy te wzajemne argumenty sądu i MOPS na poniższym przykładzie sporu sądowego

Opis sporu o zwrot przeszło 17 000 zł świadczenia pielęgnacyjnego

Burmistrz żądał zwrotu następujących kwot świadczeniami pielęgnacyjnego:

1) sierpień 2022 r. - 1982,30 zł,

2) wrzesień 2022 r. - 2 119,00 zł,

3) październik 2022 r. - 2 119,00 zł,

l4) listopad 2022 r. - 2 119,00 zł,

5) grudzień 2022 r. - 2 119,00 zł,

6) styczeń 2023 r. - 2 458,00 zł,

7) luty 2023 r. - 2 458,00 zł,

8) marzec 2023 r. - 2 458,00 zł

Suma spornych pieniędzy wyniosła 17 832,30 zł. Burmistrz uważał, że opiekun osoby niepełnosprawnej pobrał je nienależnie. I domagał się zwrotu.

Dlaczego opiekun osoby niepełnosprawnej miał oddać przeszło 17 000 zł świadczenia pielęgnacyjnego?

W dniu 14 października 2021 r. decyzją gmina wydłużyła stronie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od 1 października 2021 r. do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Gmina uważała, że ta korzystna dla opiekuna osoby niepełnosprawnej sytuacja (że pobiera świadczenie pielęgnacyjne na mocy przedłużonego orzeczenia) obowiązuje do czasu jak zostanie wydane nowe orzeczenie. To zostało wydane w sierpniu 2022 r. Nie zostało dostarczone do MOPS. I dlatego od sierpnia 2022 r. – zdaniem burmistrza – każda wypłata świadczenia pielęgnacyjnego jest nienależna. I trzeba zwrócić te pieniądze wraz z odsetkami.

Sąd rozstrzyga spór o świadczenie pielęgnacyjne na korzyść osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna

Sąd tak argumentował:

Opiekun nie pobrał nienależnie świadczenia pielęgnacyjne. Podstawa była decyzja z dnia 24 czerwca 2013 r. przedłużona decyzją z dnia 14 października 2021 r.

Świadczenie pielęgnacyjne pobrane w okresie od 3 sierpnia 2022 r. do 30 marca 2023 r., to świadczeniem należnym, ponieważ stan zagrożenia epidemicznego został odwołany dopiero w dniu 1 lipca 2023 r. Konkludując Sąd zauważa, iż nie można zaakceptować sytuacji, w której skarżąca zostaje pozbawiona prawa do świadczenia pielęgnacyjnego tylko dlatego, że nie złożyła wniosku w terminie 3. miesięcy od daty uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności syna i pomimo nie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w porównaniu z sytuacją, w której skarżąca pobierałaby legalnie świadczenia pielęgnacyjne na podstawie ważnego orzeczenia z dnia [...] r. gdyby nie wystąpiła w 2022 r. o wydanie takiego orzeczenia.

Źródło: Wyrok WSA w Gliwicach, II SA/Gl 1379/23), data orzeczenia 18 stycznia 2024 r.