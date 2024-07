Według informacji, które pojawiły się równolegle do konferencji prasowej premiera renta wdowia będzie wynosiła 25% emerytury.

Renta wdowia dopiero od 1 lipca 2025 r. I tylko 15% aż do 2027 r.

Zmiany w rencie wdowiej:

Zmiany nr 1. Pierwsze wypłaty renty wdowiej dopiero od 1 lipca 2025 r.

Zmiana nr 2. Kwota świadczenia przez dwa lata będzie wynosiła 15% (od podstawy).

Zmiana nr 3. Dopiero od 1 stycznia 2027 r. wdowy i wdowcy otrzymają pełną kwotę świadczenia. Ale obliczone będzie według wskaźnika 25% emerytury zmarłego albo renty przysługującej po nim (a nie 50% renty rodzinnej przysługującej po zmarłym).

Zmiana nr 4. w 2028 r. będzie weryfikacja górnego limitu wypłaty renty wdowiej (co do jego podniesienia).

O skali zmian świadczy radykalne zmniejszenie wypłat z tytułu renty wdowiej (z perspektywy budżetu). Poprzednio miały one wynieść na starcie programu 8-10 mld zł. Teraz koszty dla budżetu rozkładają się tak:

w 2025 roku – od 3,2 mld do 4,2 mld;

w 2026 roku – od 6,7 mld do 9 mld;

w 2027 roku – od 11,9 mld do 15,8 mld

Ww. kwoty zależą od tego, czy z uprawnienia skorzystałoby 75% czy 100% jego potencjalnych beneficjentów.

Jak miała wyglądać renta wdowia?

Wdowiec albo wdowa miał:

Wariant 1) zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub

Wariant 2) pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50% swojego świadczenia.

W okresie przejściowym (trwającym rok dla każdego wdowa i wdowcy) miał obowiązywać być model kroczący

Model kroczący 15% i 20%

Model ten zakłada niższą wypłatę renty wdowiej przez pierwszy rok otrzymywania świadczenia:

15% od podstawy przyznania renty wdowiej (85% emerytury zmarłego) - przez 6 miesięcy

20% od podstawy przyznania renty wdowiej (85% emerytury zmarłego) - przez kolejne 6 miesięcy (7 i 12 miesiąc pobierania świadczenia)

50% - od ww. podstawy w 13 miesiącu (i kolejnych) pobierania świadczenia.

Wyliczenia od miesięcy wskazywały na niemożność wypłaty renty wdowiej według wskaźnika 50%

Załóżmy, że podstawą obliczenia renty wdowiej jest kwota 2500 zł. Od tej kwoty wypłacamy (według poprzedniej propozycji rządu) wdowie albo wdowcowi:

1. 15% przez 6 miesięcy = 375 zł (miesięcznie). Dla 100 000 osób jest to 37,5 mln zł (pierwsza połowa 2025 r.).

2. 20% przez 6 miesięcy = 500 zł (miesięcznie). Dla 100 000 osób jest to 50 mln zł (druga połowa 2025 r.).

3. 50% jako kwota docelowa= 1250 zł (miesięcznie) dla 100 000 osób jest 125 mln zł (w skali roku 15 mld złotych). Od 2026 r., kiedy miał się skończyć dla pierwszej grupy osób uprawnionych model kroczący 15% i 20%.

Mamy więc wzrost z 37,5 mln zł do 125 mln zł (w ujęciu miesięcznym). Tylko dla 100 000 osób. Dodatkowo to są dane miesięczne dla niskiej kwoty renty wdowiej liczonej od kwoty 2500 zł. Jest wiele osób, które otrzymają wyższe świadczenie. Co roku będzie się też zwiększała liczba osób uprawnionych bo wiadomo, że kobiety żyją średnio o wiele dłużej od swoich mężów.

Najbardziej pesymistyczne szacunki mówiły o potrzebie zebrania około 36-38 mld złotych na rentę wdowią. Jak już świadczenie się rozkręci. To jest suma, którego nie ma w budżecie na 2026 r. i kolejne lata.

Wnioski! Przedstawione obliczenia - nawet bez dzisiejszych informacji - wskazują na nierealność wdrożenia przepisów o rencie wdowiej w pierwotnym kształcie. Nawet gdyby zostały uchwalone z wejściem w życie od 1 stycznia 2025 r., to i tak byłyby (prawdopodobnie) nowelizowane pod koniec 2025 r.