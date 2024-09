Zbieg świadczeń z rentą rodzinną - WNIOSEK (nowe przepisy o rencie wdowiej)

ZUS informuje, że będzie stosował wzór wniosku do ustalania zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.

Wzór wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) będzie dostępny od 1 stycznia 2025 r. na internetowej ZUS.

ZUS przyjmie wnioski od 1 stycznia 2025 r.

Sytuacja 1. Jeśli przyznano prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, nie trzeba dołączać żadnych dokumentów.

Sytuacja 2. Osoby, które nie złożyły wniosku o świadczenie (rentę rodzinną lub własne świadczenie) wypłacane w zbiegu - składają wniosek i dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia.

Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną przyznane jest od zaraz, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

Ważne! Od 1 stycznia 2027 wskaźnik 15% w poniższych zestawieniach podniesie się do 25% drugiego świadczenia.

ZUS: 100%, 15% i 50% [zbieg rent i emerytur 2025 r. – 2027 r.]

To wariant dla wdowy lub wdowca z prawem do:

renty rodzinnej oraz

własnego świadczenia nr 2.

Drugim świadczeniem, którego kumulację (zbieg) interesuje ZUS to prawo do:

emerytury,

emerytury rolniczej,

emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego,

świadczenia przedemerytalnego,

emerytury pomostowej,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rolniczej szkoleniowej,

renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

ZUS informuje, że te ww. osoby mogą wybrać wypłatę:

100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Ważne ZUS INFORMUJE: 100% renty rodzinnej + przyznane prawo do emerytury i okresowej emerytury kapitałowej, to masz 15% przysługującej emerytury z FUS i 15% okresowej emerytury kapitałowej.

UWAGA! Renta rodzinna, to nie tylko renta z ZUS, ale np. renta rodzinna dla rolników, a także wojskowa renta rodzinna oraz policyjna renta rodzinna.

ZUS: 100% i 15 % (zbieg rent i emerytur 2025 r. – 2027 r.]

Komunikat ZUS: wdowa lub wdowiec i masz:

prawo do renty rodzinnej oraz

jednocześnie prawo do emerytury i do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

Wtedy wypłata:

100% renty rodzinnej, 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

100% emerytury, 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, albo

100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Dotyczy to też prawa do renty rodzinnej oraz do zbiegu świadczeń, o których mowa w przepisach ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Uprawnienie w zbiegu z rentą rodzinną

