Postulaty policjantów:

1) Budżet policji ma być skorelowany z PKB;

2) 15% podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników policji;

3) emerytura po 18 latach pracy (dla policjantów w służbie od 1 stycznia 2013 r.);

4) emerytura z ostatniej pensji , a nie z 10 lat;

5) pracownicy (czyli "niemundurowi") wpisani do ustawy o policji;

6) podwyżki w wysokości 1500 zł dla pracowników policji zarówno dla "etatowców" jak i osób na umowach cywilnoprawnych.

7) świadczenia socjalne jak w Wojsku Polskim;

8) wprowadzenia dodatku za służbę w dużych miastach.

Jak policjanci chcą doprowadzić do realizacji podwyżki uposażeń, pensji, świadczeń socjalnych i zmiany przepisów emerytalnych?

Związkowcy z policyjnej "Solidarności" rozpoczęli strajk włoski, czyli zbyt staranne wykonywanie swoich obowiązków, a kierowców karzą pouczeniami a nie mandatami.

Ważne Cel strajku włoskiego "Chodzi o to, aby policjanci skrupulatnie przeprowadzali legitymowania, interwencje, przesłuchania i wszystkie czynności przy wykroczeniach, aby nie narazić się na zarzut niedopełnienia obowiązków".

Jak zostać policjantem w 2024 r. i 2025 r.

Krok 1. Test wiedzy

Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt. Pytania obejmują zakres funkcjonowania Policji.

Przykładowe pytanie:

Przykład 3. Uczestnik ruchu NIE może być wpuszczony do pojazdu Policji w przypadku: Do pojazdu Policji uczestnik ruchu, może zostać wpuszczony tylko w razie konieczności: sprowadzenia go w miejsce niezagrażające jego bezpieczeństwu, jeżeli znajduje się on w okolicznościach mogących zagrozić życiu lub zdrowiu jego lub innych osób. Źródło: art. 131 ust. 4 pkt. 7 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Z drugiej strony staraj się przyłożyć do tego etapu, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na Twoje miejsce w ostatecznym rankingu.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie.

Krok 2. Test sprawności fizycznej

Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie:

zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,

strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty. Sposób przeliczenia znajdziesz w tej samej zakładce.

Krok 3. Badania psychologiczne

Badania psychologiczne w tym test psychologiczny przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te określą Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. Badanie psychologiczne przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze: test, kwestionariusz, wywiad, obserwację.

W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

Gdyby okazało się, że uzyskałeś negatywny wynik z tego badania – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

Krok 4. Rozmowa kwalifikacyjna

Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, Ty zostaniesz skierowany na kolejny etap.

Krok 5. Komisja lekarska

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

Krok 6. Ankieta bezpieczeństwa osobowego

W stosownym czasie zostaniesz również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Druk możesz pobrać ze strony internetowej Policji lub bezpośrednio z jednostki Policji.

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.