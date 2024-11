Od 1 stycznia 2025 r. nie wolno wyrzucać tekstyliów do koszy z odpadami zmieszanymi. Nie ma też specjalnych pojemników na odzież przy domach i blokach na odzież, które będzie odbierała sobie sama gmina. Chyba że gmina zdecyduje się na takie dedykowane odzieży pojemniki - gmina może je postawić, ale nie musi (patrz przykład Wałbrzycha w artykule). Generalnie musisz z koszulą, spodniami, sukienkami, jechać do PSZOK. Dotyczy odzieży, ale i butów. Tak samo jest w przypadku obrusów, firan, koców. Także narzuty i prześcieradła trzeba zawieźć do PSZOK.

Nowe obowiązki dotyczące odzieży wynikają z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/851 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Link do aktu prawnego).

Reklama

Nowe zasady dotyczą:

odzieży,

obrusów,

firan,

zasłon,

kocy,

narzut,

prześcieradeł,

czystych szmat i

czyściwa.

Reklama

Zasada jest taka - tylko PSZOK, chyba że gmina gdzieś ustawi dedykowane kontenery.

PROMOCJA: Polecamy prenumeratę startową DGP. Opłata tylko 19,99 zł.

Odpady tekstylne nie mogą być wrzucane do odpadów zmieszanych. Miejscem oddania jest PSZOK. Jednocześnie nie ma zakazu, aby gmina we własnym zakresie ustawiała pojemniki przy szkołach, na osiedlach mieszkaniowych itd. Gminy mogą ułatwić ich segregację dla osób mających utrudniony dostęp do odległych od centrów miast punktów poprzez rozmieszczanie kontenerów na tekstylia. I tak postąpił Wałbrzych.

Zmiana co do frakcji tekstyliów od 1 stycznia 2025 r. na przykładzie Wałbrzycha

Do frakcji tekstyliów będzie można wyrzucać:

ubrania, ale nie tylko, do tegobuty,firanki,koce,pościele,zasłony,kapelusze czy dywany.

Odpady tekstylne nie mogą być wrzucane do odpadów zmieszanych. Miejscem oddania jest PSZOK. Jednocześnie nie ma zakazu, aby gmina we własnym zakresie ustawiała pojemniki przy szkołach, na osiedlach mieszkaniowych itd.

Gmina Wałbrzych przeznacza białe pojemniki na ubrania, buty i inne tekstylia w miejscach. Przy czerwonych kontenerach na elektrośmieci staną białe na tekstylia. W ten sposób miasto chce mieszkańcom ułatwić i segregację odpadów. Białe pojemniki będą w każdej dzielnicy w większych centrach segregacyjnych znanych z prowadzoną od kilku lat zbiórką elektroodpadów. Pojemników białych na ubrania będzie więcej niż tych czerwonych.

Więcej pod linkiem https://walbrzych.naszemiasto.pl/nowosci-w-segregacji-smieci-od-2025-roku-pojawia-sie/ar/c9-9802379

Ministerstwo Klimatu i Środowiska - zmiany co do segregacji tekstyliów i odzieży

1 stycznia 2025 r. wchodzi zmiana prawa nakładającą na gminy ustawowy obowiązek segregacji odpadów tekstylnych i odzieży.

Ponadto na poziomie europejskim opracowywane są przepisy dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenckiej, narzucające na producentów tekstyliów odpowiedzialności za produkt na jego każdym etapie „życia”.

Od 1 stycznia 2025 roku każda gmina z obowiązkiem selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych. Minimum jakie gmina będzie zobowiązana zapewnić to zbiórka tych odpadów tekstylnych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Ważne Wynika z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1579). Art. 14. Obowiązek przyjmowania odpadów tekstyliów i odzieży przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r

Prawo nie nakłada obowiązku posiadania nowych pojemników - trzeba oddawać tekstylia do PSZOKów. Ale np. Częstochowa oferuje odbiór tekstyliów z domów mieszkańców.

Gmina Zduńska Wola - zbiór odzieży i tekstyliów od 1 stycznia 2025 r.

W związku z dyrektywą 2018/81 Unii Europejskiej przyjętą w dniu 30 maja 2018 r. od 1 stycznia 2025 r. zużyte tekstylia traktowane będą jako oddzielny typ odpadów. Nowe przepisy mają na celu zmienić sytuację, w której zużyta odzież i obuwie trafiały do koszy na odpady zmieszane.

Na terenie Gminy Zduńska Wola mieszkańcy nie będą zobowiązani do zaopatrzenia się

w odrębne pojemniki. Odpady tekstyliów i odzieży przyjmowane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), który mieści się pod adresem Tymienice 88d, 98-220 Zduńska Wola w godzinach jego pracy. Ponadto na terenie gminy rozmieszczone są pojemniki na zużyte tekstylia, które znajdują się przy szkołach w:

Annopolu Starym,

Czechach,

Izabelowie,

Janiszewicach,

Krobanowie,

Wojsławicach.

/> />

Koszęcin - PSZOK i tekstylia

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy objęci gminnym systemem gospodarki odpadami mogą, poza harmonogramem odbioru, bezpłatnie oddać odpady segregowane:

papier, szkło, tworzywa sztuczne, tworzywa wielomateriałowe, metale,

odpady biodegradowalne,

gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe,

przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

chemikalia i inne odpady niebezpieczne,

zużyte baterie i akumulatory, świetlówki/lampy fluoroscencyjne,

zużyte opony,

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkie sprzęty RTV i AGD.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe również można przywieźć do PSZOK, nie czekając na odbiór sprzed posesji.