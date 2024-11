Dlaczego nie będzie dedykowanych pojemników na odzież? Oznaczonych jakimś kolorem? Tak zadecydowały władze UE. Nie przewiduje takiego kosza prawo unijne. UE zdecydowała się obciążyć mieszkańców obowiązkiem zaniesienia odzieży, która ma zostać wyrzucona do jednego z kilku punktów odbiorczych (PSZOK). Ale nie jest to najbliższa altanka na śmieci na osiedlu bloków. Właściciele domów prywatnych także nie mogą w workach wykładanych przed domem umieszczać odzieży.

Gdzie wyrzucić śmieci w 2025 r.?

Reklama

Gminy mają jednak swobodę. Mogą z własnej inicjatywy w dowolnych miejscach umieszczać proste kontenery na odzież jak i nowoczesne "odzieżomaty". Jest to jednak tylko dobra wola władz danej gminy. Np. Gdynia i Sopot planowały współpracę z "Ubrania do oddania". W ramach tej inicjatywy nowoczesne urządzenia służą do automatycznej obsługi oddawania odzieży. Planuje się opcje:

1) usługa kuriera, który odbiera ubrania z domu;

Reklama

2) punkty odbioru odzieży w bibliotekach i Centrum Aktywności Seniora.

Generalnie w związku z nowymi zasadami gminy podejmują uchwały o rozszerzeniu odpadów odbieranych w PSZOKach o odzież. Przykład:

UCHWAŁA NR IV/33/2024 RADY GMINY STARE POLE z dnia 18 września 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Ważne Odpady komunalne (tylko z nieruchomości zamieszkałych), obejmujące: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużyte opony (tylko z samochodów osobowych) oraz odpady tekstyliów i odzieży, a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych zbierane będą w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Co jest odzieżą jako odpadem od 1 stycznia 2025 r. - nie wyrzucisz do śmieci odzieży, obrusa, firanki, zasłony, koca, narzuty, prześcieradła

Do PSZOK a nie do śmieci trafią:

odzieży,

obrusów,

firan,

zasłon,

kocy,

narzut,

prześcieradeł,

czystych szmat i

czyściwa.

PROMOCJA: Polecamy prenumeratę startową DGP. Opłata tylko 19,99 zł.

Podstawa prawna - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/851 [Zakaz wyrzucania tkanin do kosza]

Nowe obowiązki dotyczące odzieży wynikają z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/851 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Link do aktu prawnego).

/> />

Z dyrektywy wynika, że odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, w tym papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble.