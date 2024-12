Odprawy należy odróżniać od świadczeń mieszkaniowych, o które także zabiegają policjanci (będących rodzajem comiesięcznych dopłat do czynszu mieszkania. Szacuje się, że świadczenia mieszkaniowego dla większości z nich wynoszącego szacunkowo około 600 - 1800 zł. (średnio około 800 zł - taka kwota wynika z wartości średniej świadczenia dla żołnierza w 2023 r. - skorzystało z tego około 95 000 żołnierzy). Świadczenie mieszkaniowe ma być wdrożone etapami. Dopiero od 1 stycznia 2025 roku najniższa dopłata wyniesie 630 zł, a najwyższa 1800 zł. MSWiA proponuje wdrożenie tych kwot w trzech etapach: 2025 r. – do 40%, 2026 r. – do 75%, 2027 – do 100%.

Jak wyglądają odprawy mieszkaniowe w wojsku?

W 2023 r. Agencja Mienia Wojskowego wypłaciła żołnierzom odprawy mieszkaniowe za około 1 miliard zł:

1) 4200 odpraw mieszkaniowych za około 995 mln zł.

2) Średnia wartość odprawy mieszkaniowej wyniosła 238 000 zł.

3) Kilkudziesięciu żołnierzy otrzymało wyższe odprawy obliczone według wskaźnika 100%. Tu średnia wartość odprawy była bardzo wysoka. Prawie … 500 000. To maksymalna wysokość odprawy dla żołnierzy w 2023 r. W rok podwyższona została o prawie 100 000 zł (w porównaniu do 2022 r.).

Bardziej dokładanie dane pozyskała PAP - od Agencji Mienia Wojskowego. W 2023 r. wypłaciła żołnierzom 4176 odpraw mieszkaniowych. Średnia wysokość odprawy, uzależnionej m.in. od lat służby, wyniosła ponad 238 tys. zł, a maksymalna to ponad 733 tys. zł i została wypłacona jednemu żołnierzowi.

Ważne Art. 47 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych. Przepis stanowi, że: Odprawa mieszkaniowa wynosi 3% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, i nie może być niższa niż 45% oraz wyższa niż 100% wartości przysługującego lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi zawodowemu zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej zamieszkałemu w kwaterze, który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej.

Do odprawy uprawnieni są również małżonkowie, zstępni, wstępni, osoby przysposobione i osoby przysposabiające wspólnie zamieszkałe w dniu śmierci z żołnierzem zawodowym, który do dnia śmierci zajmował lokal mieszkalny lub nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, o ile do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub jego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Odprawę mogą otrzymać również żołnierze pełniący dobrowolną zasadniczą służbę wojskową albo terytorialną służbę wojskową, których śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Spór rządu z policjantami

W grudniu kilka związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA ogłosiło akcję protestacyjną albo gotowość do jej rozpoczęcia. Powodem jest brak spełnienia postulatów zgłoszonych przez centrale związków działających przy ministrze spraw wewnętrznych. We wspólnym wystąpieniu związki domagają się m.in. wdrożenia świadczenia mieszkaniowego na wzór tych w Siłach Zbrojnych RP oraz wprowadzenia do "Programu modernizacji na lata 2026-2029" mechanizmu podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.

W sporze wypowiadali się:

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański - "resort chce rozmawiać o postulatach policjantów".

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak - "resort pracuje nad kwestiami mieszkaniowymi, które dla funkcjonariuszy są jednym z priorytetów|"

Andrzej Szary z NSZZ Policjantów:

1) "W naszej formacji nie mamy takiego rozwiązania. Możemy otrzymać jedynie dotację na wykup mieszkania. Wynosi ona ok 3,7 tys. zł na osobę. Policjantom przysługuje również dodatek na remont mieszkania w wysokości ok. 200 zł. To pokazuje, że wojsko jest lata świetlne przed nami"

2) Największa liczba nieobsadzonych policyjnych stanowisk jest w dużych miastach np. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku i Katowicach.

3) "Tam głównym powodem dużej liczby wakatów jest właśnie brak perspektyw mieszkaniowych. Nikt nie jest przecież w stanie za 6 tys. zł wynająć mieszkania, utrzymać rodzinę i jeszcze normalnie funkcjonować."

4) "Walczymy o wdrożenie świadczenia mieszkaniowego od stycznia 2025 r. w pełnej wysokości" - powiedział. Jak mówił, dodatek taki byłby uzależniony od ceny za metr kwadratowy w danym regionie.

5) "W naszym przypadku to są żadne pieniądze. Dziś, patrząc na rynek pracy, kiedy metr kwadratowy w Warszawie kosztuje 18 tys. zł, za dotację mieszkaniową policjant nie może kupić nawet jednego metra mieszkania".