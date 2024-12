Dodatek do prądu - przykład świadczenia dla każdego stopnia niepełnosprawności

To tylko 100 zł miesięcznie dofinansowania. Jest to tzw. dodatek do prądu (środki na dofinansowanie kosztu energii elektrycznej). Świadczenie uzyska każda osoba posiadająca stopień niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), która korzysta z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach świadczenia udzielanego przez:

ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej.

albo pod opieką poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem.

Jest to dodatek na pokrycie kosztów opłaty za energię elektryczną w formie refundacji kosztów energii elektrycznej w związku ze stałym, intensywnym korzystaniem z koncentratora tlenu lub respiratora.

UWAGA! Dodatek wynosi 100 zł miesięcznie, ale jest rozliczany za okresy 3-6 miesięcy.

Przykład 1 Wniosek w październiku 2024 r. - może on obejmować dodatek za miesiące: lipiec-wrzesień (3 miesiące – 300 zł)

Przykład 2 Wniosek w listopadzie 2024 r. - to może on obejmować dodatek za miesiące: lipiec-październik (4 miesiące – 400 zł).

Dofinansowanie do zakupu samochodu – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Z programu dofinansowania może skorzystać tylko osoba, która ma aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne). Dodatkowo beneficjent dofinansowania nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Z dofinansowania do zakupu samochodu osobowego nie może skorzystać osoba umieszczona w m.in.:

domu pomocy społecznej,

zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Wariant 1. Do kupna samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną ‒ kierowcę dofinansowanie:

do kwoty 150 000 zł ‒ 80%,

nadwyżka ponad kwotę 150 000 zł do 250 000 zł ‒ 50%,

nadwyżka ponad kwotę 250 000 zł do 300 000 zł ‒ 30%,

nadwyżka ponad kwotę 300 000 zł ‒ 0%;

Wariant 2. Do kupna samochodu dostosowanego do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera dofinansowanie:

do kwoty 130 000 zł ‒ 85%,

nadwyżka ponad kwotę 130 000 zł do kwoty 200 000 zł ‒ 50%,

nadwyżka ponad kwotę 200 000 zł do kwoty 230 000 zł ‒ 30%,

nadwyżka ponad kwotę 230 000 zł ‒ 0%.

Przykład 3 Kupujesz samochód dla kierowcy za 300 000 zł brutto – kwota dofinansowania wyniesie 185 000 zł, bo będzie liczona jako: 120 000 zł (80% kwoty 150 000 zł) plus 50 000 zł (50% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 100 000 zł) plus 15 000 zł (30% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 50 000 zł).

Przykład 4 Kupujesz samochód dla pasażera za 230 000 zł brutto – kwota dofinansowania wyniesie 154 500 zł, bo będzie liczona jako: 110 500 zł (85% z kwoty 130 000 zł) plus 35 000 zł (50% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 70 000 zł) plus 9 000 zł (30% kwoty nadwyżki, czyli kwoty 30 000 zł).

Dofinansowanie do zakupu mieszkań – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Poniżej przykładowe maksymalne kwoty dofinansowania jakie mogą uzyskać Beneficjenci programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” w IV kwartale 2024 r.

Beneficjenci programu, którzy zdecydują się zakupić mieszkanie bez barier na terenie województwa świętokrzyskiego mogą otrzymać maksymalne kwoty dofinansowania:

w mieście Kielce – 109 814,00 zł

w gminach sąsiadujących z miastem Kielce – 101 700,00 zł

w pozostałych miejscowościach – 93 585,00 zł.

Ważne W programie można uzyskać dopłatę do zamiany mieszkania z barierami na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku. Dofinansowanie stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub wynikającą z zamiany mieszkań.

Beneficjent programu musi spełniać łącznie min. poniższe kryteria:

posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,

w zajmowanym mieszkaniu i/lub budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające wyjście na poziom zero przez budynkiem,

posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania.

Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, składa go jej opiekun prawny.