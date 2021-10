Chociaż mieszkanie w Szwajcarii jest o ok. 12 proc. tańsze niż w Nowym Jorku, to według wskaźnika kosztów utrzymania plus czynszów (COLPRI) Numbeo, Helweci nadal znajdują się na szczycie listy najdroższych krajów do zamieszkania na świecie w 2020 roku. Gdzie plasuje się Polska?

Jak pokazuje ststista.com, Szwajcaria nie jest jedynym miejscem na kontynencie europejskim, gdzie koszty życia są wysokie. Poza Szwajcarią w pierwszej ósemce najdroższych państw do życia znalazły się jeszcze cztery inne europejskie kraje: Islandia, Norwegia, Luksemburg i Irlandia. Reklama Istnieją znaczne różnice w dwóch oddzielnych indeksach składających się na COLPRI (Cost of Living Plus Rent Index). Patrząc na czysty koszt utrzymania bez uwzględnienia czynszu, Szwajcaria ma ok. 122 punkty, podczas gdy Norwegia i Islandia są w dużej mierze identyczne z wartością bazową 100 przypisaną cenom w Nowym Jorku. Z drugiej strony wynajem mieszkań jest stosunkowo tańszy dla mieszkańców Norwegii, stanowiąc zaledwie 36 proc. szacunków czynszu w amerykańskim mieście. Hongkong i Singapur, które plasują się odpowiednio na drugim i czwartym miejscu, prowadzą w indeksie czynszów z 79,5 i 63,3 punktu, co czyni je jednymi z najdroższych miast na świecie pod względem kosztów mieszkania. Polska w tym rankingu plasuje się w środku zestawienia. Biorąc pod uwagę łączne koszty życia i koszty mieszkania Polska z wynikiem 28,38 pkt. zajmuje 73. pozycję na 132 badane państwa. W przypadku indeksu Cost of Living Index Polska z wynikiem 40,04 jest 81. najdroższym krajem. Indeks czynszów na poziomie 15,67 cen w Nowym Jorku, plasuje nas na 56. pozycji. Wskaźnik Kosztów Utrzymania Numbeo (Cost of Living Index) uwzględnia najlepsze szacunki średnich wydatków dla czteroosobowej rodziny, począwszy od odzieży, produktów i posiłków poza domem, po transport, zajęcia rekreacyjne i narzędzia.

Wskaźnik czynszów (Rent Index) uwzględnia szacunki dotyczące wynajmu mieszkań jedno- i trzypokojowych w centrum miasta i poza nim.