Singapur, miasto-państwo, które w 2022 r. było na piątym miejscu zestawienia, wyprzedził Szanghaj i Hongkong, które w najnowszym rankingu są odpowiednio na miejscach drugim i trzecim, wynika z raportu szwajcarskiego Julius Baer Group Ltd.

Singapurczycy zmagają się z szybko rosnącymi cenami. Posiadanie tam samochodu to prawdziwy luksus. Przez specjalny podatek COE (z ang. certificate of entitlement), czyli po prostu certyfikat potwierdzający prawo do posiadania pojazdu, jest najdroższym miastem na świecie pod względem użytkowania samochodów.

„Wysoki standard życia i rosnące zapotrzebowanie na lokalną infrastrukturę oznaczają, że życie tutaj nie jest tanie”, wynika z opublikowanego we wtorek raportu. „Nieruchomości mieszkalne cieszą się niezwykle dużym popytem, posiadanie samochodu objęte jest specjalnym podatkiem, a podstawowe ubezpieczenie zdrowotne są odpowiednio o 133 proc. i 109 proc. droższe niż średnia światowa”.

Julius Baer Lifestyle Index

Indeks stylu życia Juliusa Baera (Julius Baer Lifestyle Index) klasyfikuje 25 najdroższych miast na świecie, analizując ceny nieruchomości mieszkalnych, ceny samochodów, loty klasą biznesową, czesne szkół biznesowych i ceny innych dóbr luksusowych. Azja pozostaje najbardziej kosztownym regionem dla osób ceniących luksusowe życie czwarty rok z rzędu.

Z państw spoza Azji najwyżej sklasyfikowany był Londyn, który spadł na czwarte miejsce z drugiego. Brexit i związane z nim zawirowania nadal szkodzą reputacji Wielkiej Brytanii, a według Juliusa Baera miasto stoi obecnie w obliczu silnej konkurencji ze strony rozwijających się centrów finansowych, takich jak Dubaj i Singapur.

Pierwszą piątkę zamyka Nowy Jork, który odnotował duży skok na 5. z 11. miejsce.