Ogólne wyniki matur 2025

Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 90,4 proc. przystępujących do egzaminów, spośród tegorocznych absolwentów techników - 79,5 proc.

Wyniki egzaminów pisemnych

Według ostatecznych danych egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95,2 proc. tegorocznych maturzystów (wśród absolwentów liceów 96,5 proc. zdających, wśród absolwentów techników - 93,5 proc.), pisemny egzamin z matematyki – 88,4 proc. (w liceach 91,6 proc., w technikach – 83,5 proc.), a egzamin pisemny z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 94,3 proc. przystępujących do egzaminu z tego języka (w liceach 96,3 proc., w technikach - 91,3 proc.).

Maturę pisemną z jęz. niemieckiego zdało 84,9 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach – 89,8 proc., w technikach - 77,7 proc.), z rosyjskiego – 92,3 proc. (w liceach – 95,1 proc., w technikach - 87,9 proc.), z francuskiego zdało 98,5 proc. (w liceach – 98,8 proc., w technikach - 93,3 proc.), z hiszpańskiego – 95,6 proc. (w liceach – 96,4 proc., w technikach - 80,8 proc.), z włoskiego – 92,5 proc. (w liceach – 95 proc., w technikach - 79 proc.).

Wyniki egzaminów ustnych

Egzamin ustny z polskiego zdało 99 proc. tegorocznych absolwentów (w liceach 99,3 proc., w technikach - 98,7 proc). Maturę ustną z języka angielskiego zdało 98,4 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach – 99 proc., w technikach - 97,7 proc.).

Egzamin ustny z jęz. niemieckiego zdało 96,1 proc. zdających egzamin z tego języka (w liceach – 96,7 proc., w technikach - 94,4 proc.), z rosyjskiego – 98,9 proc. (w liceach – 98,2 proc., w technikach - 99,3 proc.), z francuskiego zdało 99,6 proc. (w liceach – 99,6 proc., w technikach - 100 proc.), z hiszpańskiego – 98 proc. (w liceach – 98,9 proc., w technikach - 88,5 proc.), z włoskiego – 98,9 proc. (w liceach – 97,5 proc., w technikach - 100 proc.).

Jeśli chodzi o egzaminy z języków mniejszości narodowych to egzaminy pisemny z białoruskiego zdało – 99 proc. tegorocznych absolwentów, a ustny - 100 proc., pisemny i ustny z ukraińskiego – 100 proc., pisemny i ustny z litewskiego – 100 proc.

Obowiązkowe i dodatkowe egzaminy

Jak podała CKE, do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym - w maju 2025 r. oraz w terminie dodatkowym w czerwcu 2025 r. przystąpiło 256 716 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 642 absolwentów – obywateli Ukrainy. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2025 r. przystąpiło 27 909 tegorocznych absolwentów.

Egzamin maturalny na 642 obywateli Ukrainy, którzy do niego przystąpili, zdało 518 osób, czyli 80,7 proc.

Maturzyści pisali trzy obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (zdawane na poziomie podstawowym). Obowiązkowe były też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych musieli też zdawać egzamin pisemny i ustny z tego języka. Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Absolwenci technikum oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, mogli nie przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jeżeli zdali wszystkie egzaminy zawodowe.

Progi zaliczeniowe i warunki zdania matury

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym i z egzaminów ustnych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Dane wstępne i ostateczne CKE

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych w lipcu (obejmujących tylko sesję majową) maturę zdało 80 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, a 13 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki. Podano wówczas, że wśród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 86 proc. (prawo do poprawki miało 9 proc), a wśród absolwentów techników maturę zdało 70 proc. (prawo do poprawki miało 19 proc.). Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, mogą poprawiać egzaminy dopiero za rok.

Dla porównania, w lipcu ubiegłego roku CKE ogłaszając wyniki wstępne, podała, że maturę zdało 84,1 proc. absolwentów, a 10,4 proc. miało prawo do poprawki. We wrześniu ub.r. CKE informowała, że ostatecznie maturę zdało 89,3 proc.