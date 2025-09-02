Podwójne zasady ortografii z języka polskiego

Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian jest tymczasowe złagodzenie zasad oceniania poprawności ortograficznej w pracach pisemnych z języka polskiego. Zgodnie z komunikatem CKE, w latach 2026–2030, czyli przez pięć kolejnych matur, oceniający wypracowania będą akceptowali zarówno dotychczasowe, jak i nowe reguły zapisu wynikające z uchwał Rady Języka Polskiego.

Jest to rozwiązanie przejściowe, które ma na celu ułatwienie uczniom adaptacji do nadchodzącej nowej normy ortograficznej. Nowe zasady ortografii zaczną obowiązywać w pełni dopiero od 2031 roku. Decyzja ta pozwala maturzystom skupić się przede wszystkim na merytoryce, strukturze i stylu swoich wypracowań, bez obawy przed surowymi konsekwencjami drobnych błędów wynikających z okresu przejściowego. Zmiana ta ma wymiar praktyczny i jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany w języku polskim, dając uczniom czas na oswojenie się z nowymi regułami.

Język ukraiński jako przedmiot maturalny

Kolejną przełomową decyzją, która wejdzie w życie od 2026 roku, jest wprowadzenie języka ukraińskiego jako ogólnodostępnego przedmiotu maturalnego na poziomie pisemnym. Dotychczas egzamin z tego języka mogli zdawać wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej ukraińskiej.

Zmiana ta otwiera nowe możliwości dla wszystkich maturzystów w Polsce, niezależnie od ich pochodzenia. Jest to bezpośrednia odpowiedź na rosnące potrzeby społeczne i edukacyjne, wynikające ze znacznego wzrostu liczby uczniów z Ukrainy w polskich szkołach. Dla uczniów jest to szansa na formalne potwierdzenie kompetencji w języku, który zyskuje na znaczeniu w kontekście geopolitycznym i gospodarczym.

Harmonogram matury 2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała również szczegółowy harmonogram matury 2026.

Sesja główna egzaminów pisemnych została zaplanowana na okres od 4 do 21 maja 2026 roku, natomiast egzaminy ustne odbędą się w terminie od 7 do 30 maja 2026 roku.

Dla maturzystów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, przewidziano sesję dodatkową:

egzaminy pisemne odbędą się od 1 do 16 czerwca,

egzaminy ustne od 8 do 10 czerwca.

Dokładne daty egzaminów z przedmiotów dodatkowych są dostępne w pełnym komunikacie CKE.

Konieczne jest śledzenie oficjalnych komunikatów

W świetle nadchodzących zmian, przyszli maturzyści powinni uważnie śledzić oficjalne komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Informacje te są kluczowe dla efektywnego planowania nauki i wyboru przedmiotów maturalnych, a także dla uniknięcia niepotrzebnego stresu w ostatnich miesiącach przed egzaminami. Znajomość harmonogramu i nowych regulacji pozwala na świadome podejmowanie decyzji edukacyjnych i maksymalne wykorzystanie szans, jakie dają najnowsze zmiany.