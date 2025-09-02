Ta zmiana to ogromne ułatwienie dla całej społeczności szkolnej. Pełnoprawny, cyfrowy dokument w telefonie to nie tylko wygoda, ale także zwiększone bezpieczeństwo i dostęp do wszystkich przysługujących ulg.

mLegitymacja nadchodzi. Cyfrowa rewolucja od 1 września 2025 roku

Mlegitymacja to jedna z kluczowych nowości wprowadzanych w aplikacji mObywatel dzięki nowelizacji Ustawy o aplikacji mObywatel, podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę 21 lipca 2025 roku. Jest to cyfrowy odpowiednik fizycznej legitymacji szkolnej oraz legitymacji nauczyciela, który ma usprawnić weryfikację statusu i korzystanie z uprawnień.

Najważniejszą datą dla tej rewolucji jest 1 września 2025 roku. To właśnie od tego dnia, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego2025/2026, mLegitymacje dla uczniów i nauczycieli mają stać się dostępne w aplikacji mObywatel. To doskonały przykład, jak technologia może ułatwiać codzienne życie i zmniejszać biurokrację.

Co to jest mLegitymacja? Nowy wymiar cyfrowej tożsamości

mlegitymacja to cyfrowy dokument tożsamości, który, podobnie jak inne dokumenty w mObywatelu (np. mDowód), ma taką samą moc prawną jak jego fizyczny odpowiednik. Jest ona ważnym elementem cyfryzacji polskiej edukacji i administracji.

Główne cechy mLegitymacji:

• pełnoprawny dokument - mlegitymacja, wyświetlona w aplikacji mObywatel, jest oficjalnym potwierdzeniem statusu ucznia lub nauczyciela,

• zawsze pod ręką - telefon masz zazwyczaj przy sobie, więc Twoja legitymacja będzie zawsze dostępna,

• bezpieczeństwo - dane są zaszyfrowane i chronione, a dostęp do aplikacji wymaga potwierdzenia. W przypadku utraty telefonu, dokument można szybko zastrzec.

• możliwość weryfikacji - instytucje (np. kina, muzea, przewoźnicy) będą mogły szybko zweryfikować ważność mLegitymacji za pomocą specjalnych narzędzi.

Dla kogo mLegitymacja? Uczniowie i nauczyciele zyskują

Z nowej funkcjonalności mLegitymacji skorzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, co znacząco ułatwi Ich codzienne funkcjonowanie. Uczniowie zyskają pełnoprawne potwierdzenie swojego statusu, co umożliwi Im bezproblemowe korzystanie ze wszystkich przysługujących zniżek. Obejmują one ulgi na bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, a także wstępy do muzeów, kin czy teatrów. Dzięki mLegitymacji uczniowie będą mogli łatwiej wykorzystywać przysługujące im przywileje, eliminując potrzebę noszenia fizycznej, plastikowej karty.

Jak aktywować mLegitymację? Proste kroki w aplikacji mObywatel

Aktywacja mLegitymacji w aplikacji mObywatel jest intuicyjna i nie powinna sprawić problemów:

1) pobierz lub zaktualizuj aplikację - upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji mObywatel na swoim smartfonie,

2) zaloguj się - zaloguj się do aplikacji za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu,

3) dodaj dokument - w sekcji "Dodaj dokument" znajdź opcję "mLegitymacja szkolna" lub "mLegitymacja nauczyciela" (nazwa może się nieco różnić w momencie uruchomienia usługi),

4) potwierdź dane - system poprosi Cię o potwierdzenie danych z bazy systemu oświaty.

5) aktywuj - po potwierdzeniu, Twoja mLegitymacja zostanie aktywowana i pojawi się w aplikacji.

Ważne Aby aktywować mLegitymację, Twoja szkoła musi wcześniej wygenerować fizyczną legitymację dla Ciebie (ucznia) lub dla Nauczyciela. To fizyczna legitymacja jest podstawą do wygenerowania cyfrowej wersji.

mlegitymacja - koniec z kartonikami i szkolna przyszłość w telefonie

mlegitymacja to krok w przyszłość edukacji i administracji, który ułatwi życie tysiącom uczniów i nauczycieli. Już od 1 września 2025 roku ten cyfrowy dokument pojawi się w aplikacji mObywatel, oferując wygodę, bezpieczeństwo i pełnoprawne potwierdzenie statusu. Nie zwlekaj z aktywacją i ciesz się wszystkimi korzyściami, jakie niesie ze sobą cyfrowa legitymacja!