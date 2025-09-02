Ta zmiana to ogromne ułatwienie dla całej społeczności szkolnej. Pełnoprawny, cyfrowy dokument w telefonie to nie tylko wygoda, ale także zwiększone bezpieczeństwo i dostęp do wszystkich przysługujących ulg.
mLegitymacja nadchodzi. Cyfrowa rewolucja od 1 września 2025 roku
Mlegitymacja to jedna z kluczowych nowości wprowadzanych w aplikacji mObywatel dzięki nowelizacji Ustawy o aplikacji mObywatel, podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę 21 lipca 2025 roku. Jest to cyfrowy odpowiednik fizycznej legitymacji szkolnej oraz legitymacji nauczyciela, który ma usprawnić weryfikację statusu i korzystanie z uprawnień.
Najważniejszą datą dla tej rewolucji jest 1 września 2025 roku. To właśnie od tego dnia, wraz z rozpoczęciem roku szkolnego2025/2026, mLegitymacje dla uczniów i nauczycieli mają stać się dostępne w aplikacji mObywatel. To doskonały przykład, jak technologia może ułatwiać codzienne życie i zmniejszać biurokrację.
Co to jest mLegitymacja? Nowy wymiar cyfrowej tożsamości
mlegitymacja to cyfrowy dokument tożsamości, który, podobnie jak inne dokumenty w mObywatelu (np. mDowód), ma taką samą moc prawną jak jego fizyczny odpowiednik. Jest ona ważnym elementem cyfryzacji polskiej edukacji i administracji.
Główne cechy mLegitymacji:
• pełnoprawny dokument - mlegitymacja, wyświetlona w aplikacji mObywatel, jest oficjalnym potwierdzeniem statusu ucznia lub nauczyciela,
• zawsze pod ręką - telefon masz zazwyczaj przy sobie, więc Twoja legitymacja będzie zawsze dostępna,
• bezpieczeństwo - dane są zaszyfrowane i chronione, a dostęp do aplikacji wymaga potwierdzenia. W przypadku utraty telefonu, dokument można szybko zastrzec.
• możliwość weryfikacji - instytucje (np. kina, muzea, przewoźnicy) będą mogły szybko zweryfikować ważność mLegitymacji za pomocą specjalnych narzędzi.
Dla kogo mLegitymacja? Uczniowie i nauczyciele zyskują
Z nowej funkcjonalności mLegitymacji skorzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, co znacząco ułatwi Ich codzienne funkcjonowanie. Uczniowie zyskają pełnoprawne potwierdzenie swojego statusu, co umożliwi Im bezproblemowe korzystanie ze wszystkich przysługujących zniżek. Obejmują one ulgi na bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, a także wstępy do muzeów, kin czy teatrów. Dzięki mLegitymacji uczniowie będą mogli łatwiej wykorzystywać przysługujące im przywileje, eliminując potrzebę noszenia fizycznej, plastikowej karty.
Jak aktywować mLegitymację? Proste kroki w aplikacji mObywatel
Aktywacja mLegitymacji w aplikacji mObywatel jest intuicyjna i nie powinna sprawić problemów:
1) pobierz lub zaktualizuj aplikację - upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji mObywatel na swoim smartfonie,
2) zaloguj się - zaloguj się do aplikacji za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu,
3) dodaj dokument - w sekcji "Dodaj dokument" znajdź opcję "mLegitymacja szkolna" lub "mLegitymacja nauczyciela" (nazwa może się nieco różnić w momencie uruchomienia usługi),
4) potwierdź dane - system poprosi Cię o potwierdzenie danych z bazy systemu oświaty.
5) aktywuj - po potwierdzeniu, Twoja mLegitymacja zostanie aktywowana i pojawi się w aplikacji.
Ważne
Aby aktywować mLegitymację, Twoja szkoła musi wcześniej wygenerować fizyczną legitymację dla Ciebie (ucznia) lub dla Nauczyciela. To fizyczna legitymacja jest podstawą do wygenerowania cyfrowej wersji.
mlegitymacja - koniec z kartonikami i szkolna przyszłość w telefonie
mlegitymacja to krok w przyszłość edukacji i administracji, który ułatwi życie tysiącom uczniów i nauczycieli. Już od 1 września 2025 roku ten cyfrowy dokument pojawi się w aplikacji mObywatel, oferując wygodę, bezpieczeństwo i pełnoprawne potwierdzenie statusu. Nie zwlekaj z aktywacją i ciesz się wszystkimi korzyściami, jakie niesie ze sobą cyfrowa legitymacja!
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dziennik Ustaw z 2024 r. poz. 1275 z późn. zm.) – zmieniona nowelizacją podpisaną 21 lipca 2025 r.