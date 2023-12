Globalne przychody ze sprzedaży 100 największych firm z sektora dóbr luksusowych w 2022 r. wyniosły aż 347 mld dolarów, co oznacza wzrost o 23 proc. wobec roku poprzedniego. Co więcej, zeszłoroczny wynik – jak wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów z Deloitte - był najlepszy w historii. Widać więc, że branża bardzo szybko odżyła po czasie pandemii Covid-19.

Reklama

W ocenie autorów zestawienia, na tak znaczące odrodzenie się popytu konsumenckiego w tym segmencie wpływ miało m.in. otwarcie sklepów stacjonarnych oraz ożywienie w turystyce.

- Z kolei w 2023 r. na branżę dóbr luksusowych wpłynęła niepewna sytuacja ekonomiczna oraz geopolityczna, która przyczyniła się m.in. do spowolnienia na kluczowych dla sektora rynkach amerykańskim i chińskim – mówi cytowany w raporcie Bartosz Bobczyński z Deloitte.

Reklama

Najwięcej spółek w ogólnym zestawieniu to firmy produkujące ubrania i buty (37 proc.), które wyprzedzają producentów biżuterii i zegarków (33 proc.). Z kolei, jeżeli chodzi o największy udział w sprzedaży, to liderem są firmy produkujące różnorodny asortyment dóbr luksusowych (38 proc.).

Włochy i Francja liderami

Podczas gdy Włochy mogą pochwalić się największą liczbą producentów dóbr luksusowych (łącznie 23 firmy), to raptem siedem francuskich spółek notowanych w rankingu wygenerowało ponad jedną trzecią całkowitej sprzedaży osiągniętej przez top-100 marek luksusowych.

Liderem sprzedaży pozostaje francuski koncern LVMH, który grupuje pod jednym szyldem ponad 60 różnych marek z takich działów jak ekskluzywne napoje alkoholowe,zegarki i biżuteria,perfumy czy odzież. W stajni LVMH znajdują się m.in. marka Louis Vuitton, Fendi, Givenchy czy Christian Dior. Udział francuskiego potentata w sprzedaży wygenerowanej przez top-10 firm wynosił w zeszłym roku prawie 31 proc.

Na drugim miejscu uplasowała się kolejna francuska spółka – Kering SA, właściciel marek Gucci czy Yves Saint Laurent. Ogółem firmy z czołowej dziesiątki rankingu wygenerowały w sumie aż 56 proc. sprzedaży całej setki.

Ile musimy zapłacić za luksus?

Popatrzmy więc na ofertę produktową marek zrzeszonych w koncernie LVMH. Za damską, elegancką torbę Louis Vuitton zapłacimy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, za zegarek Bulgari od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a np. złote kolczyki Tiffany mogą już być wydatkiem na poziomie 30-40 tys. zł.

Jeżeli nasz portfel jest nieco szczuplejszy, to odrobinę luksusu możemy podarować sobie, kupując np. butelkę szampana Moët & Chandon – cena takiej przyjemności zaczyna się już od „zaledwie” 300 zł. Poniżej tysiąca złotych będą nas również kosztować perfumy Christiana Diora czy Givenchy.

Sztuczna Inteligencja wspiera rynek

Co ciekawe, branża produktów luksusowych bardzo chętnie korzysta z nowoczesnych technologii, w tym ze sztucznej inteligencji (AI).

Innowacyjne rozwiązania komputerowe są przydatne m.in. do drukowania makiet 3D niektórych przedmiotów, do wirtualnego umieszczania mebli w mieszkaniu potencjalnego kupca, do generowania marketingowych klipów, których odbiorcami ma być bardzo wąska grupa konsumentów czy do rozpoznawania potrzeb nowych klientów.

Firma Burberry korzysta ze sztucznej inteligencji do rozpoznawania podróbek swoich produktów. Korzystając z technologii Entrupy, opartej właśnie na AI, można bezbłędnie rozpoznać czy dany produkt jest autentyczny, czy jest jedynie imitacją oryginału. Handel podróbkami od lat jest istotnym problemem, z którym – jak dotychczas – markowym producentom nie udało się uporać.

„W branży luksusowej od dawna pojawiają się podrabiane towary, które generują straty finansowe i szargają reputacją marki. W walce z podróbkami, technologie takie jak widzenie komputerowe czyuczenie maszynowe mogą mieć kluczowe znaczenie. Dzięki AI algorytmy mogą analizować obrazy produktów i wykrywać nawet najbardziej wyrafinowane podróbki, pomagając chronić zarówno producentów marek, jak i klientów” – wyjaśniono w raporcie.

Ponadto Marki Tiffany i Cartier udostępniają swoim klientom wirtualny salon, w którym mogą zdalnie dopasowywać biżuterię do swojej twarzy. Valentino i Ralph Lauren używają AI do komunikacji internetowej ze swoimi klientami, poznają ich opinie, zachęcają do nowych zakupów i angażują do bliskiego kontaktu z przedstawicielami firmy.