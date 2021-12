Dziennik zauważa, że jeśli ktoś osiągnie uprawnienia do przejścia na emeryturę w pierwszej połowie 2022 r., powinien wstrzymać się ze złożeniem wniosku do ZUS co najmniej do lipca. "Wówczas świadczenie przyznane przez ZUS może być wyższe nawet o 6 proc." - wyjaśnia Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

"SE" zauważa, że okres, w którym przechodzimy na emeryturę nie jest bez znaczenia. Kiedy najlepiej to zrobić w 2022 r.? - pyta gazeta.

Sobolewski radzi, aby zaczekać do drugiej połowy roku. "Po pierwsze dlatego, że w kwietniu zaczną obowiązywać nowe tablice GUS dotyczące dalszego trwania życia, które służą urzędnikom ZUS do obliczania emerytury. Dane GUS bazują na statystykach zgonów z poprzedniego roku, a ponieważ w pandemii zgonów jest dużo, skróci się średni czas życia. ZUS będzie więc dzielił kapitał nowych emerytów przez mniejszą liczbę miesięcy, dzięki czemu emerytura będzie wyższa" - tłumaczy Sobolewski. (PAP)