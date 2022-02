Na pytanie, czy będzie waloryzacja świadczenia 500 plus, minister powiedziała, że "w tym roku nie będzie".

"Będziemy wprowadzać kolejne komponenty wsparcia rodziny" – dodała.

Jednocześnie podkreśliła, że każdego miesiąca świadczenie 500 plus trafia do 6,5 mln dzieci. Łącznie na program przeznaczono już ok. 177 mld zł.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała