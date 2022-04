Najkorzystniejszy scenariusz przewiduje, że zakup działki budowlanej i postawienie na niej wymarzonego domu zrealizujemy wyłącznie ze środków własnych. W rzeczywistości mało kto posiada wystarczające zasoby, aby zrealizować ten cel bez finansowego wsparcia banku. Szczególnie w otoczeniu rosnących cen gruntów, robocizny i materiałów budowlanych. Panujące przekonanie, że będzie tylko drożej powoduje, że część osób nie zamierza zwlekać z decyzją przez kolejne lata i decyduje się zaciągnąć zobowiązanie w banku. Pozostaje zatem pytanie - jaki kredyt wybrać na zakup działki budowlanej?

Reklama

Zakup działki budowlanej - kredyt hipoteczny

Reklama

Mając na uwadze, że średnie ceny ofertowe działek w miastach wahają się w przedziale od około dwustu do ponad jednego tysiąca złotych za metr kwadratowy zakup 10-arowej parceli może być poważnym finansowym wyzwaniem. Wyjściem z tej sytuacji, jednak nie zawsze możliwym, jest zakup gruntów znacznie oddalonych od aglomeracji miejskich. Pozwala to znaleźć przystępniejszą cenowo ofertę, zamykającą się w kwocie nawet poniżej 100 tys. zł. W sytuacji, kiedy wartość działki jest wysoka i jesteśmy gotowi na wieloletni okres spłaty zaciągniętego zobowiązania, możemy zastanowić się nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Procedury związane z skorzystaniem z takiej oferty są podobne do procedur stosowanych w trakcie wnioskowania o kredyt na zakup domu lub mieszkania.

Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na działkę budowlanąj musimy przede wszystkim posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Z uwagi na wysoką kwotę potencjalnego zobowiązania oraz wieloletni okres spłaty banki z dużym zaangażowaniem podchodzą do weryfikacji kondycji finansowej wnioskodawcy, a także oceny głównego zabezpieczenia spłaty zadłużenia, którym będzie hipoteka na działce budowlanej. Analityk kredytowy weźmie pod lupę osiągane przez kredytobiorcę dochody oraz przypadające na ten sam okres koszty. W ramach oceny jakościowej sprawdzi też m.in. wiek, stan cywilny, wykształcenie czy status mieszkaniowy wnioskodawcy. Zweryfikowane zostaną także bazy dłużników, w tym historia kredytowa zarejestrowana przez Biuro Informacji Kredytowej. Rozbudowany proces oceny wniosku wymaga przedstawienia bardziej szczegółowej listy dokumentów niż ma to miejsce w przypadku kredytów konsumpcyjnych.

Kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej to także konieczność zgromadzenia odpowiedniego wkładu własnego. Zaciągając zobowiązanie hipoteczne na zakup mieszkania lub domu, banki wymagają minimalnego udziału własnego na poziomie 20% wartości nieruchomości. Pod warunkiem zastosowania dodatkowego zabezpieczenia może być on obniżony do 10%. W przypadku działek budowlanych oczekiwana wysokość wkładu własnego jest wyższa i może wynosić nawet 50% wartości parceli. Zaciągnięcie kredytu na działkę o wartości 200.000 zł może zatem oznaczać konieczność zaangażowania 100.000 zł środków własnych. Część banków dopuszcza jednak wniesienie wkładu własnego nie tylko w formie gotówkowej.

Premią za bardziej szczegółową weryfikację zdolności kredytowej, konieczność ustanowienia zabezpieczenia i wniesienia wkładu własnego, są korzystniejsze warunki finansowania. Oprocentowanie kredytów hipotecznych należy do najniższych na rynku. Aktualnie najlepsze kredyty hipoteczne na kwotę 300.000 zł z 10 letnim okresem spłaty oferują oprocentowanie nominalne oscylujące w granicach 7% w skali roku. Istnieje także możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym, które w zależności od oferty obowiązuje od 5 do 10 początkowych lat spłaty zobowiązania. Kolejną zaletą tego rozwiązania, w stosunku do innych kredytów, jest okres finansowania sięgający nawet 30 lat.

Zakup działki budowlanej - kredyt gotówkowy

Osoby, które bez względu na koszty cenią sobie wygodę i uproszczone procedury, mogą spróbować sfinansować zakup działki budowlanej kredytem gotówkowym. Trzeba przy tym pamiętać, że rozwiązanie to ma istotne ograniczenia. Kredyt gotówkowy na 200.000 zł oferuje kilka banków, natomiast 300.000 zł możemy pożyczyć tylko w jednej instytucji finansowej. W przypadku działek budowlanych znajdujących się z dala od największych aglomeracji miejskich kwota ta może być wystarczająca. Trudno będzie jednak sfinansować w ten sposób zakup gruntu w obrębie miasta. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy posiadamy oszczędności, a kredyt gotówkowy ma być uzupełnieniem brakującej kwoty.

Kredyt gotówkowy może być także alternatywą kredytu hipotecznego, jeśli nie posiadamy pieniędzy lub innych składników majątku, które przeznaczone zostaną na wkład własny. Uproszczone procedury, swoboda w wydatkowaniu pożyczonych od banku pieniędzy, brak konieczności przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń i niewymagany udział własny mają jednak swoją cenę. Po pierwsze kredyty gotówkowe oferowane są na krótszy okres, który wynosi maksymalnie 10 lat, podczas gdy kredyty hipoteczne można spłacać nawet przez 30 lat. Po drugie kredyt gotówkowy można zaciągnąć na znacznie niższe kwoty. Po trzecie, z uwagi na brak zabezpieczenia hipotecznego, kredyt gotówkowy jest droższy, niż kredyt hipoteczny zaciągnięty na taką samą kwotę i na ten sam okres. Trzeba również pamiętać, że brak zabezpieczenia w postaci hipoteki na działce budowlanej przekłada się na większe ryzyko banku. W efekcie osoby, które chcą sfinansować zakup działki budowalnej kredytem gotówkowym muszą posiadać nienaganną zdolność kredytową.

Jaki kredyt wybrać?

Jeśli znajdziemy już odpowiednią działkę, spełniającą wszystkie kryteria pod przyszłą zabudowę, zweryfikujemy jej stan prawny i poznamy jej dokładną cenę możemy zastanowić się nad wyborem odpowiedniego kredytu. W sytuacji, kiedy nie posiadamy żadnych oszczędności, a wartość przedsięwzięcia przekracza 300.000 zł to możemy skupić swoją uwagę na ofercie kredytów hipotecznych. Musimy posiadać jednak inny, wolny od obciążeń majątek, który mógłby zrekompensować brak środków potrzebnych na wkład własny. Kiedy cena działki budowlanej jest niższa, warto równolegle przeanalizować oferty kredytów gotówkowych i kredytów hipotecznych, mając na uwadze mocne i słabe strony każdego rozwiązania. W tym celu wykorzystać można rankingi kredytowe prezentowane przez serwis Bankier SMART. Warto pamiętać, że przy zobowiązaniach na wysokie kwoty nawet niewielkie zmiany w warunkach finansowania mogą przekładać się na odczuwalne koszty lud dodatkowe oszczędności poczynione na przestrzeni całego okresu spłaty zobowiązania.