Nowe obligacje - oprocentowanie

Reklama

Wdrażamy nowe typy obligacji, które będą korzystne dla Polaków – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że chodzi o obligacje jednoroczne z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej NBP.

Reklama

„Chcę powiedzieć o dobrej propozycji ze strony Ministerstwa Finansów, wdrażamy nowe typy obligacji, które będą korzystne dla Polaków i będą wyznaczać benchmark właśnie po to, aby wielkie korporacje finansowe nie były tymi, które skorzystają na trwających obecnie turbulencjach gospodarczych” – powiedział premier Mateusz Morawiecki w środę podczas wystąpienia na kongresie Impact 2022.

Jak mówił, wkrótce pojawi się nowa obligacja, powiązana ze stopami procentowymi NBP. „Będą to nowe obligacje jednoroczne z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej NBP, a więc obecnie 5,25 proc.” – powiedział premier.

Ochrona przed inflacją

Dodał, że "poza tym są obligacje o wyższym oprocentowaniu, które są już dostępne, ale będziemy je promować szerzej, nie tylko w sieci banku PKO BP, ale także w innych bankach". "Sieć zostanie powiększona do 1,5 tys. placówek, poza tym obligacje będzie można kupić przez telefon, przez internet. Będą to obligacje chroniące Polaków przed inflacją" - mówił szef rządu.

Z prezentacji, jaka pojawiła się podczas wystąpienia premiera, wynika, że zostaną także zaoferowane obligacje dwuletnie z dodatkową marżą ponad stopę referencyjną. Szczegóły nowej oferty MF mają zostać zaprezentowane w 3 dekadzie maja, a papiery trafią do sprzedaży w czerwcu.

Morawiecki apeluje do banków

Występując podczas odbywającego się w Poznaniu kongresu Impact'22, szef rządu stwierdził, że podczas obecnego kryzysu inflacyjnego jest grupa podmiotów, która na nim zarabia i są to banki i instytucje finansowe.

"Mam konkretny apel do prezesów banków - koledzy, przebudźcie się, nie może być tak, że 1 bln 250 mld (zł - PAP) depozytów bieżących jest oprocentowane na poziomie 0,1 - 1 proc." - powiedział Morawiecki.

"To niezdrowy model gospodarczy, kiedy bardzo dobrze dokapitalizowany sektor finansowy jest beneficjentem tej inflacji" - dodał.

Morawiecki podkreślił, że tak niskie oprocentowanie depozytów występuje nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach Europy centralnej.

Premier zaznaczył, że spotykał się z kierownictwem "największych instytucji finansowych" i dokonywali przeglądu sytuacji. "Wiem, że tam również jest pogłębiona refleksja co do tego, aby oprocentowanie depozytów w bardzo krótkim czasie poszło do góry" - powiedział.

Banki muszą zrozumieć, że kredyt hipoteczny nie może być kulą u nogi kredytobiorcy; w interesie banków jest to, aby nie mieli wielu klientów mających problem ze spłatą swoich zobowiązań - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu mówił podczas kongresu, że banki muszą rozumieć, że kredyt hipoteczny nie może być "kulą u nogi" kredytobiorców. Zwrócił uwagę, że w interesie banków jest to, aby nie miały one tak wielu klientów, którzy mają problem ze spłatą swoich zobowiązań.