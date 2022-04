Według badania „Inflacja i wojna w Ukrainie, a budżety domowe Polaków” zrealizowanego przez Quality Watch dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w obecnej sytuacji 42 proc. Polaków korzystających z krótkich wyjazdów przewiduje mniejsze niż dotychczas wydatki na takie wypady lub częściową z nich rezygnację.

Reklama

Autorzy badania zwrócili uwagę, że drożyzna i wojna sprawiają, że 54 proc. badanych mówi o ograniczaniu wydatków na bywanie w restauracjach czy kawiarniach. Tyle samo deklarujących, że korzystają z takich wyjść, będzie teraz rzadziej odwiedzać kina i teatry czy chodzić na koncerty lub inne imprezy rozrywkowe.

Reklama

"Obecna majówka nie będzie więc taka jak zwykle, ponad połowa Polaków wyda mniej niż dotychczas na rozrywkę czy wyjścia na miasto, a czterech na dziesięciu ograniczy wydatki na krótkie wyjazdy" - wskazał prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, komentując dla PAP wyniki badania.

Zwrócił uwagę, że rozrywka jest pierwsza na liście wydatków do cięcia, gdy pojawiają się obawy o finanse i realne kłopoty. "A te zaczynają już o sobie dawać znać. W związku z wysoką inflacją już niemal jedna trzecia Polaków doświadcza problemów z bieżącymi zobowiązaniami finansowymi i podstawowymi wydatkami, a ponad połowa obawia się tego rodzaju problemów" – zaznaczył.

Z badania wynika, że 87 proc. Polaków odczuło w ostatnich tygodniach wzrost kosztów codziennego życia, z czego blisko 60 proc. "w sposób zdecydowany". Wśród badanych, którzy przyznali, że ich wydatki wzrosły, 83 proc. stwierdziło, że przeciętnie w miesiącu muszą teraz wygospodarować od 100 do 500 zł więcej niż wcześniej.

Według Grzelczaka w obliczu tarapatów finansowych spowodowanych rosnącą inflacją, odraczanie płatności jest dla wielu osób realną opcją. "Na pytanie o zobowiązania, które mogłyby zostać opóźnione w pierwszej kolejności, 29 proc. Polaków wymieniło abonament za telewizję kablową, a 23 proc. rachunki za telefon oraz internet" - powiedział Grzelczak w rozmowie z PAP.

Dodał, że z danych Grupy BIK wynika, iż problemy z obsługą bieżących zobowiązań i kredytów ma 2,69 mln osób. Z tego 2,15 mln zostało zgłoszonych przez wierzycieli, m.in. firmy telekomunikacyjne, zarządców nieruchomości, czy firmy pożyczkowe, do rejestru dłużników. Z kolei 1,12 mln ma kłopoty z obsługą kredytów, co widać w bazie informacji kredytowych BIK. Natomiast 22 proc. niesolidnych dłużników ma zarówno kłopoty związane z bieżącymi płatnościami, długami wobec firm windykacyjnych jak i opóźnione lub nieuregulowane raty kredytów. Łączna kwota zaległości 2,69 mln konsumentów wyniosła na koniec lutego 75,9 mld zł, to ok. 5 mld zł mniej niż przed rokiem przy ponad 100 tys. niższej liczbie dłużników.

"Wysoka inflacja, wynikająca m.in. z wojny na Ukrainie, może mieć fatalny wpływ na kondycję finansową części gospodarstw domowych. A w takich warunkach nawet cięcia wydatków i żelazna dyscyplina mogą nie wystarczyć, aby zapobiec kłopotom" – podsumował Grzelczak.

Badanie Quality Watch „Inflacja i wojny a budżety domowe Polaków” zrealizowano w dniach 25 – 28 marca 2022 r. metodą CAWI na próbie 1056 Polaków w wieku powyżej 18 lat.