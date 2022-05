Pod koniec kwietnia br. premier Mateusz Morawiecki zaapelował do banków, by podniosły oprocentowanie lokat i depozytów. W środę szef rządu zapowiedział wprowadzenie nowego typu obligacji powiązanych ze stopami procentowymi NBP. „Będą to nowe obligacje jednoroczne z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej NBP, a więc obecnie 5,25 proc.” – wyjaśnił.

"Szybko odpowiadamy na zmiany w otoczeniu i po raz kolejny w ostatnich tygodniach podnosimy oprocentowanie lokat, premiując szczególnie długoterminowe oszczędzanie. Wprowadzamy naprawdę duży wybór lokat zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów" - przekazał, cytowany w piątkowej informacji prasowej, prezes Banku Pekao Leszek Skiba.

Jak poinformowało w piątek Pekao, na kolejnej, przygotowanej przez bank podwyżce stawek oprocentowania lokat zyskają zarówno obecni, jak i nowi klienci, którzy zdecydują się oszczędzać w Pekao. Zmiany w oprocentowaniu mają wejść w życie w najbliższy wtorek, 17 maja (oprócz oferty promocyjnej lokaty 5 proc. – od 19 maja).

Przygotowane przez Pekao nowe oferty zakładają oprocentowanie od 3 proc. do 6 proc. w skali roku w zależności m.in. od kwoty ulokowanej na lokacie, czy długości oszczędzania.

"Przy powierzeniu bankowi środków na 3 lata oprocentowanie lokaty wyniesie aż 6 proc. i to bez maksymalnej kwoty, ale atrakcyjne stawki dotyczą również szeregu innych produktów, jak np. promocyjnej lokaty (...) na 5 proc. na 3 miesiące" - przekazano.

Bank przypomniał, że w ostatnich tygodniach podnosił obowiązujące stawki lokat i kont oszczędnościowych.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu br. wzrosły rdr o 12,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2,0 proc.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w ubiegły czwartek wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 4,5 proc. do 5,25 proc.

Bank Pekao został założony w 1929 r., ma ponad 270 mld zł aktywów; posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje ponad 6,1 mln klientów. Od 1998 r. Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

autor: Aneta Oksiuta