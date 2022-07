Reklama

Trudny czas dla kredytobiorców

Niestety, wiele wskazuje, że wysoki poziom rat kredytowych utrzyma się jeszcze długo. Notowania kontraktów FRA na WIBOR 3M sugerują, że główna polska stopa procentowa za dwa lata może wciąż oscylować na poziomie ok. 5,00 proc. - 5,50 proc.

Warto przypomnieć, że wspomniana stopa NBP przed lipcowym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej wynosi 6,00 proc.

Jak zmieni się rata kredytu?

Zdolność kredytowa leci w dół

Zmiany głównej stopy procentowej NBP i blisko powiązanego z nią WIBOR-u wywierają również dość oczywisty wpływ na zdolność kredytową osób planujących zakup lokum. Wynika to z faktu, że pojedyncza rata nie powinna przekraczać 40 proc. - 45 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Wyniki przykładowych obliczeń ekspertów portalu RynekPierwotny.pl, na podstawie danych uzyskanych od firmy Credipass wskazują, że rok temu para z dochodem 8000 zł netto i brakiem dodatkowych zobowiązań maksymalnie mogła pożyczyć około 890 000 zł na 30 lat. Wynik z końca lipca br. prawdopodobnie będzie oscylował na poziomie ok. 390 000 zł w przypadku najbardziej liberalnych banków. Zatem przez rok maksymalna zdolność kredytowa modelowej pary skurczy się aż o 500 000 zł. Jeżeli WIBOR 3M wzrośnie niebawem do poziomu 10 proc., to analizowani kredytobiorcy nie pożyczą więcej niż 330 000 zł.

Autor: Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl