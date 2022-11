Reklama

Ministerstwo Finansów zamierza wkrótce wdrożyć kolejne narzędzie uszczelniające system podatkowy i przysparzające dodatkowych wpływów budżetowi państwa. Tym razem na celownik bierze handel internetowy, a dokładnie tych, którzy robią biznes na e-commerce, ale nie rejestrują działalności gospodarczej i unikają podatków.

Allegro będzie raportowało

Według "Pulsu Biznesu", MF kończy właśnie prace nad projektem ustawy o podatkowych obowiązkach sprawozdawczych platform cyfrowych. Ma być przyjęty przez Radę Ministrów najpóźniej do końca roku.

Ustawa nałoży na platformy cyfrowe (np. Allegro, OLX, Amazon, Booking) obowiązek raportowania sprzedaży realizowanej za ich pośrednictwem. Chodzi o obroty osiągane z handlu towarami, wynajmu nieruchomości i pojazdów, miejsc parkingowych, a także przewozów (np. Uber) czy osobiście świadczonych usług.

Nieopodatkowana działalność gospodarcza

Do Krajowej Administracji Skarbowej (czyli de facto do MF) trafią informacje, kto czym handluje, co wynajmuje, jakie świadczy usługi, jakie osiąga obroty, na jakie rachunki trafiają zarobione pieniądze. Urzędnicy fiskusa będą te dane analizować w celu wykrycia nieopodatkowanej działalności gospodarczej.

Przepisy mają jednak wyłączyć z raportowania drobny handel, tj. tych, którzy rocznie dokonują maksymalnie 30 transakcji lub osiągają obroty do 2 tys. euro. Obowiązek ewidencjonowania pojawi się w chwili wejścia w życie ustawy, a raporty trzeba będzie złożyć fiskusowi po roku.

Platformy cyfrowe niewywiązujące się z obowiązków sprawozdawczych będą płacić kary, nawet do 5 mln zł - podaje "Puls Biznesu".