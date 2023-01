14% badanych deklaruje chęć zmniejszenia wysokości odkładanych kwot, a 7% w ogóle nie ma zamiaru oszczędzać w najbliższym czasie. W porównaniu do maja 2022 r. Polacy rzadziej deklarują brak chęci oszczędzania, a odsetek tych, którzy będą odkładać mniejsze kwoty, spadł o 5 pkt proc.

"Zdecydowana większość ankietowanych (67%) deklaruje, że główną motywacją do zmiany wysokości odkładanych regularnie kwot jest inflacja i rosnące koszty utrzymania. Co piąta osoba zmieni wysokość odkładanych oszczędności z powodu spadku lub utraty dochodów. W odwrotnej sytuacji (wzrost dochodów) znajduje się 12% pytanych. Identyczny odsetek jako główną motywację wskazuje na wojnę w Ukrainie i jej konsekwencje" - czytamy w komunikacie.

Badanie pokazuje jednoznacznie, że nie da się realizować ważnych planów bez odłożenia wcześniej określonej sumy pieniędzy. Dla 44% Polaków to właśnie kwestia oszczędzania jest kluczowym warunkiem dla realizacji ich zamiarów. Dotyczy to częściej kobiet (48% wskazań) niż mężczyzn (40%).

"Jakie konkretnie plany życiowe chcielibyśmy zrealizować w pierwszej kolejności? Przede wszystkim chcemy zadbać o swoje samopoczucie - co trzeci badany (33%) planuje w ciągu najbliższych 3 lat pojechać na wakacje, a podobny odsetek chciałby się zająć swoim zdrowiem (32%). Drugą kategorię najpopularniejszych planów stanowią te związane z domem. Aż 29% ma w planach w tym czasie przeprowadzić remont, a 13% kupić mieszkanie lub wybudować dom. Domek letniskowy chce zbudować lub kupić 5% badanych, a 4% planuje kupić ziemię (działkę)" - czytamy w komunikacie.

Zdecydowana większość Polaków zaoszczędziła już kiedyś pieniądze na wybrany cel (72% badanych), z czego 37% deklaruje, że udało im się to raz lub dwa razy, a 35% robiło to już wielokrotnie. Jeden na czterech badanych przyznał, że jeszcze nigdy nie zdołał odłożyć oszczędności, aby zrealizować coś, co sobie zamierzył. O ile 16% pytanych próbowało oszczędzać, ale bez powodzenia, to 12% nigdy nie podjęło takiej próby.

"Wyraźnie skuteczniej oszczędzają na wybrany cel osoby będące w związku małżeńskim niż single. Wśród tych pierwszych aż 41% deklaruje, że już wiele razy zaoszczędzili kapitał na wybrany cel. W grupie singli odsetek ten wynosi już tylko 30%. Znaczenie ma również wiek - starsze generacje mają w tej kwestii znacznie większe doświadczenie niż osoby młodsze" - zakończono.

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1039. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 27–28 grudnia 2022. Metoda: CAWI.

(ISBnews)