Złoto liderem

Akcja cenowa (z ang. price action) złota pokazuje ogromną siłę wzrostową, która napędza je w pobliże historycznych wartości. Chociaż presja ze strony sprzedawców spowodowana rekordowymi szczytami nadal obniża ceny, złoto zawsze wydaje się znajdować wsparcie w krótkim okresie. Jest to główny powód kontynuacji trendu wzrostowego obserwowanego w ostatnich tygodniach. Jeśli ceny nadal będą się wybijać, złoto może potencjalnie dążyć do nowego rekordu cenowego wszech czasów. Jednak ważne jest, aby uważnie monitorować ceny indeksu dolarowego, ponieważ służy on jako kolejny główny czynnik napędzający wartość towarów.

Srebro trzyma się mocno

Podobnie jak w przypadku złota, akcja cenowa w ostatnich tygodniach nadal wykazywała zwyżkową siłę i pęd ku wzrostowi. Jednak ceny srebra wydają się być pod presją znacznego oporu ze strony sprzedawców. Srebro musiałoby zatem znaleźć znaczące wsparcie i przebić się przez opory, aby kontynuować trend wzrostowy.

Platyna ze słabymi perspektywami

W przeciwieństwie do złota i srebra, ceny platyny wydają się rosnąć w krótkim okresie. Jednak brakuje im siły, by podobnie jak złoto i srebro utrzymać ten trend w dłuższym okresie. Akcja cenowa nadal mieści się w pewnym zakresie znanym ze średniego i długiego okresu. Dlatego platyna musiałaby wykazywać mocne przesunięcie w górę powyżej oporów, aby doszło do wybicia. Stworzyłoby to możliwy do zidentyfikowania kierunek w obrębie platyny, ponieważ obecnie pozostaje ona w trendzie bocznym.

Pallad niechlubnym wyjątkiem

W przeciwieństwie do pozostałych metali szlachetnych, cena palladu ostatnio nie rosła. Zarówno krótko-, jak i długoterminowe perspektywy dla palladu nadal wykazują tendencje spadkowe. Dopiero podwyżka wyceny tego kruszcu pomogłaby w stworzeniu krótkoterminowego zwyżkowego trendu potrzebnego do ostatecznego napędzenia długoterminowych trendów. Ale dopóki ceny nie zaczną rosnąć w krótkim okresie, rynki palladu będą nadal spychane w dół, próbując znaleźć wsparcie.