Komunijne przyjęcie poza domem

Na uroczystość pierwszej komunii świętej przyjeżdżają rodzice chrzestni, babcie i dziadkowie, ciotki i wujowie, a także kuzynki i kuzyni. Im większa rodzina, tym większą presję odczuwają nie tylko dzieci, ale też rodzice 9-latków. Brak czasu, nadmiar obowiązków, małe mieszkania, ale też wygoda powodują, że przyjęcia komunijne coraz częściej odbywają się w salach bankietowych czy restauracjach. Mamy nie muszą stać w przysłowiowych "garach" przez kilka dni przed imprezą, a tatusiowie nie pożyczają od sąsiadów krzeseł. A po wszystkim nie trzeba zmywać góry naczyń i sztućców.

Za imprezę poza domem trzeba jednak słono zapłacić. Przeciętnie koszt jednego talerzyka na przyjęciu komunijnym zorganizowanym "na mieście" zaczyna się od 200 zł. Warto o tym pamiętać planując wysokość kwoty, jaką planujemy wręczyć dziecku w kopercie jako goście.

Ile włożyć do koperty?

Kwota, którą planujemy przeznaczyć na prezent komunijny zależy przede wszystkim od stopnia zażyłości z dzieckiem. Z badań firmy Vivus.pl wynika, że rodzice chrzestni w tym roku deklarują, że włożą tam od 500 do 1500 zł. Nieco mniejsze kwoty mogą włożyć dziadkowie. Koperta od nich może zawierać ok. 500 zł. Bliższa rodzina wkłada przeciętnie od 300 do 500 zł do koperty, a dalsza 200-300 zł. Mniejsze kwoty lepiej zastąpić podarunkiem dostosowanym do płci i wieku dziecka.

Planując prezent w postaci gotówki, goście powinni jednak przeanalizować swój budżet domowy i przekazać w darze tylko taką kwotę, która go nie zrujnuje. W końcu życie lubi płatać figle i nawet osobom majętnym może zdarzyć się gorszy moment finansowy. Warto o tym pamiętać i nie obrażać się na/ i gości, którzy „dali za mało”. To nie tylko zepsuje atmosferę tak podniosłej uroczystości, ale też może nadwyrężyć rodzinne relacje, które i bez tego nie zawsze są łatwe.

Jeśli nie gotówka to co?

Alternatywą dla pieniędzy mogą być prezenty. Dziewczynka może otrzymać np. komplet srebrnych kolczyków. Koszt ich zakupu zaczyna się od kwoty 100 zł. Chłopcy ucieszą się z gry na konsolę, czy dobrej jakości słuchawek. Uniwersalnym prezentem jest smartwatch, telefon komórkowy, czy rower. Jednak są to prezenty warte minimum kilkaset złotych. Można też zorganizować rodzinną zrzutkę i zbierając większą kwotę zafundować dziecku i jego rodzicom np. wycieczkę.