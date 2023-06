Na początku czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500 plus", który potrwa do końca maja 2024 roku. Świadczenie wychowawcze, zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Reklama

"Rodzice, którzy do 30 czerwca złożą prawidłowo wypełniony wniosek o 500 plus na nowy okres, pierwszą wypłatę świadczenia - z wyrównaniem od czerwca - otrzymają do końca sierpnia" - przypomina prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Termin

Reklama

Jak dodaje, nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. W sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca br., świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Na przykład, jeśli wniosek złoży w lipcu, to straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września.

Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

Jak składać wniosek?

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

Aplikacja mZUS przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację, klient musi połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Oznacza to, że bez posiadania profilu PUE użytkownik nie będzie mógł skorzystać z aplikacji.

Obecnie ZUS wypłaca świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko.

"Podniesienie od 1 stycznia 2024 r. kwoty tego świadczenia dla wszystkich uprawnionych z 500 do 800 zł zostanie wdrożone w sposób płynny, bez potrzeby składania wniosku ani podejmowania kontaktu z ZUS" - zapewniła w tym tygodniu PAP prezes ZUS.

"Przewidziane w projekcie ustawy przyjętym przez rząd podniesienie od 1 stycznia 2024 r. wysokości tego świadczenia z 500 do 800 zł miesięcznie nie będzie wymagało składania do ZUS nowych wniosków. Zakład podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS" – zaznaczyła prof. Uścińska.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec