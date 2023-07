Reklama

Kto głosował za ustawą?

Za nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci głosowało 406 posłów, przeciw było 45, nikt się nie wstrzymał.

Za ustawą głosowało m.in. 228 posłów PiS, 121 posłów KO i 42 posłów Lewicy.Przeciw byli posłowie Konfederacji, Polski 2050, Porozumienia i jeden poseł KO (Klaudia Jachira).

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek złożony przez Konfederację o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Większości głosów nie uzyskały poprawki opozycji zakładające m.in. zmianę terminu wypłaty świadczenia oraz coroczną jego waloryzację. Lewica chciała, by świadczenie w nowej wysokości zostało wypłacone od 1 września 2023 r., a KO - do 30 września 2023 r. z wyrównaniem od 1 czerwca.

Dodatkowo Sejm odrzucił poprawkę Koalicji Polskiej, by wzrost świadczenia o 300 zł dotyczył rodzin, w których chociaż jedna osoba pracuje.

Co oznaczają zmiany?

Nowelizacja podwyższa świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko. Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." – zaznaczono.

Nie trzeba składać wniosku o wyższe świadczenie

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec