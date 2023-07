W Polsce jest 534 672 multidłużników, a ich przeterminowane zaległości sięgają 20,2 mld zł, czyli prawie połowy zadłużenia polskich konsumentów notowanego w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) w wysokości ponad 44,6 mld zł, podał KRD.

Multidłużnicy

W Krajowym Rejestrze Długów widnieją osoby z wielomiesięcznymi lub wieloletnimi zaległościami w płatnościach wobec firm i innych podmiotów np. administracji publicznej. Wśród nich najgorzej rokują multidłużnicy - osoby, które nie uregulowały należności wobec przynajmniej trzech wierzycieli, podano.

"Obecnie polscy konsumenci mają do oddania ponad 44,6 mld zł. Wśród osób zalegających ze spłatą prawie co czwarta osoba to multidłużnik. Ich 'wkład' w ogólne zadłużenie jest jednak znacznie wyższy. Posiadający przynajmniej trzech wierzycieli są łącznie winni 20,2 miliarda złotych, co odpowiada niemal połowie całego zadłużenia Polaków. To pokazuje skalę problemu i daje obraz tego jak wiele osób w naszym kraju mierzy się z widmem pętli zadłużenia" - powiedział prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Najwięcej do oddania mają mężczyźni

Wśród 534 672 multidłużników najwięcej do uregulowania mają mężczyźni. Ich zaległości (15,2 mln zł) są ponad trzy razy większe niż u kobiet. Blisko połowa multidłużników mieszka w 4 województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim. Przypada na nich połowa długu. Najliczniejszą ich grupą są mieszkańcy województwa śląskiego. Mają najwięcej nieuregulowanych zobowiązań oraz najwyższą kwotę do spłaty (3,1 mld zł), podano w materiale.

Pod względem liczby czekających na pieniądze wierzycieli, to Mazowsze wiedzie prym - tutejsi dłużnicy zalegają na 2,8 mld zł. Dolnoślązacy - mają 2 mld zł długów, a prawie 51 tys. Wielkopolan ma do oddania blisko 1,9 mld zł. W czołówce jest też Pomorskie, gdzie multidłużnicy mają do uregulowania ponad 280,3 tys. zobowiązań na kwotę 1,6 mld zł.

Trzech lub więcej wierzycieli najczęściej mają osoby w średnim wieku - od 36 do 55 lat, do których należą największe nieopłacone kwoty - łącznie 14 mld zł. Najmniej do oddania mają najmłodsi multidłużnicy (177 mln zł), którzy nie przekroczyli 25 r.ż. Wielokrotnego zadłużonego najczęściej można spotkać na wsi czy w małych miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców lub w największych miastach, gdzie mieszka ponad 300 tys. osób. W obu tych lokalizacjach takie osoby są winne wierzycielom przeszło 4 mld zł. Najmniejszą reprezentację wśród multidłużników mają mieszkańcy miast liczących od 5 do 10 tys. rezydentów.

(ISBnews)