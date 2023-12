Koszty życia na świecie

Tegoroczne badanie Worldwide Cost of Living wykazało, że ceny ponad 200 powszechnie używanych towarów i usług wzrosły średnio o 7,4 proc. rok do roku w walucie lokalnej. Oznacza to spadek w porównaniu z rekordowym wzrostem o 8,1 proc. z zeszłego roku. Jednak dynamika wzrostu cen nadal pozostaje znacznie powyżej trendów z lat 2017-21.

Badanie EIU Worldwide Cost of Living 2023 porównuje ceny ponad 200 towarów i usług w 173 dużych miastach świata.

Singapur i Zurych na szczycie

Najdroższymi miastami w tegorocznym badaniu były Singapur i Zurych. Zurych awansował z szóstego miejsca. , aby dołączyć do Singapuru na szczycie zestawienia, spychając Nowy Jork, który w ubiegłym roku był na szczycie rankingu, na trzecią pozycję, które ex aequo zajmuje z Genewą.

Zurych, który po trzech latach powrócił na szczyt, awansował dzięki sile franka szwajcarskiego, a także wysokim cenom artykułów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego i rekreacji.

Ogólnie rzecz biorąc, tegoroczna dziesiątka obejmuje dwa miasta azjatyckie (Singapur i Hongkong), cztery miasta europejskie (Zurych, Genewa, Paryż i Kopenhaga), trzy miasta amerykańskie (Nowy Jork, Los Angeles i San Francisco) oraz Tel Awiw w Izraelu. Chociaż izraelski Tel Awiw znalazł się w pierwszej dziesiątce, badanie przeprowadzono jeszcze przed wybuchem wojny między Izraelem a Hamasem, co mogło mieć wpływ na ceny.

Najtańszym miastem pozostała stolica Syrii, Damaszek, pomimo wzrostu cen koszyka kosztów utrzymania o 321 proc.