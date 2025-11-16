W Polsce własne mieszkanie to wciąż jedno z największych wyzwań. Ceny najmu rosną z miesiąca na miesiąc, a rachunki coraz mocniej obciążają domowe budżety. Dla wielu rodzin utrzymanie dachu nad głową stało się codzienną walką o finansowy spokój. Dlatego podpisana 8 października 2025 roku przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa o zmianie zasad zakwaterowania funkcjonariuszy służb mundurowych, wprowadzająca nowe świadczenie mieszkaniowe w zamian za dotychczasowe prawo do lokalu służbowego, ma być realnym wsparciem dla funkcjonariuszy.

Dla kogo nowe świadczenie mieszkaniowe?

Funkcjonariusze służb mundurowych od lat borykają się z problemem dostępu do mieszkań służbowych. W wielu jednostkach brakuje lokali, a część z nich wymaga gruntownych remontów. Wielu mundurowych, szczególnie młodych, musi więc wynajmować mieszkania na własną rękę, co przy obecnych cenach staje się dużym obciążeniem finansowym. Nowe świadczenie będzie przysługiwać funkcjonariuszom Policji, a także innych służb podlegających MSWiA, takich jak: Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Państwa. Świadczenie obejmie wszystkich funkcjonariuszy, i tych z małym stażem pracy, i tych z wieloletnim doświadczeniem.

Jaka jest sytuacja w polskiej policji?

Dotychczas policjantki i policjanci mogli liczyć na jednorazową dotację na wykup mieszkania w wysokości około 3 700 zł oraz dodatek na remont wynoszący około 200 zł. Dla porównania, w 2023 roku Agencja Mienia Wojskowego wypłaciła żołnierzom średnie odprawy mieszkaniowe w wysokości ponad 238 000 zł, a maksymalne kwoty przekraczały nawet 733 000 zł. Mimo tych działań, Policja w Polsce boryka się z problemem braków kadrowych. Jak informuje gazetaprawna.pl na początku 2024 roku liczba wakatów wynosiła około 14,6 tys., co stanowiło 13,46% stanu etatowego. W 2023 roku do służby przyjęto 5174 osoby, podczas gdy odeszło 9458 funkcjonariuszy.

Głównymi powodami rezygnacji ze służby są przede wszystkim niskie wynagrodzenia. Wielu policjantów uważa, że ich uposażenie nie odpowiada wymaganiom i ryzyku związanym z pełnioną służbą. Również dotychczasowe wsparcie w zakresie zakwaterowania było niewystarczające, zwłaszcza w porównaniu z uprawnieniami żołnierzy zawodowych. To wszystko powoduje duży spadek prestiżu zawodu oraz oraz spadek morale, a w efekcie na decyzję o odejściu. Niektórzy funkcjonariusze decydują się na przejście do innych służb mundurowych lub sektora prywatnego, który oferuje lepsze warunki pracy i płacy.

Nie wszyscy funkcjonariusze otrzymają jednak tę samą kwotę świadczenia. Wysokość dodatku będzie zależna od miejsca pełnienia służby - wyższe kwoty przewidziano dla tych, którzy pracują w większych miastach, gdzie koszty utrzymania są wyższe. Dodatek będzie przyznawany w przedziale od 900 zł do 1800 zł miesięcznie. Dodatkową korzyścią jest zwolnienie dodatku z opodatkowania, co oznacza, że funkcjonariusze otrzymają pełną kwotę na rękę.

Aby otrzymać świadczenie, funkcjonariusz musi:

Pełnić służbę w jednostce objętej programem dodatku.

Nie posiadać innego dofinansowania mieszkaniowego.

Złożyć odpowiedni wniosek (szczegóły mają zostać określone w rozporządzeniu).

Dodatek przysługuje wyłącznie czynnym funkcjonariuszom. Osoby odchodzące ze służby nie będą mogły z niego skorzystać. Świadczenie nie jest jednorazowe. Ma być wypłacane co miesiąc.

Wniosek o dopłatę do mieszkania do pobrania

Formularz wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego już jest dostępny na stronie Agencji Mienia Wojskowego (amw.com.pl). Załączamy go również w naszym poniżej.

Wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego pobierz plik

Kiedy wypłata świadczenia mieszkaniowego 2025

Ustawa weszła w życie po publikacji w Dzienniku Ustaw, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2025 roku. Pierwsze wypłaty mają nastąpić jeszcze w listopadzie 2025 z wyrównaniem od lipca.