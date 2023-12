Odsetek Polaków nastawionych na szukanie przed świętami żywności w promocjach spadł do 85,2 proc. z 89 proc. rok wcześniej, wynika z raportu UCE Research i Grupy Blix pt. "Plany zakupowe Polaków na święta 2023". Wyniki sondażu pokazują też, że o 6,9 pkt proc. ubyło osób w pełni zdecydowanych na obniżki oraz o 3,1 pkt proc. przybyło konsumentów raczej nastawionych na promocje.

"Niewielki spadek zainteresowania promocjami może sugerować, że konsumenci stopniowo przyzwyczajają się do wyższych cen. W obliczu inflacji i jej długotrwałych skutków klienci mogą zauważać lekką stabilizację cenową w niektórych segmentach rynku. To sprawia, że promocje dla wybranej grupy nabywców mogą nie wydawać się aż tak atrakcyjne" - powiedział wiceprezes Grupy Blix Marcin Lenkiewicz, cytowany w komunikacie.

Rośnie liczba niezainteresowanych rabatami?

Żywność wyłącznie w cenach regularnych będzie poszukiwana przez 2,8 proc. konsumentów. Rok wcześniej 2 proc. osób tak twierdziło. Kwestia rabatów nie ma teraz znaczenia dla 8 proc. osób. Poprzednio zapewniało o tym 5 proc. Obecnie 4 proc. ankietowanych nie potrafi się określić pod tym względem, tak jak w zeszłym roku.

"Badanie też pokazuje, że ze względu na wysoką inflację i wzrost cen 73,2 proc. uczestników tegorocznego sondażu zamierza ograniczyć wydatki na tegoroczne zakupy świąteczne. Rok temu 81 proc. badanych to deklarowało. Zatem rok do roku ubyło osób oszczędzających. Wśród nich w pełni zdecydowanych jest o 8,1 pkt proc. mniej konsumentów niż poprzednio. Z kolei o 0,3 pkt proc. zwiększył się odsetek kupujących będących raczej na tak. Z kolei 17,9 proc. badanych nie zamierza ograniczać świątecznych wydatków. Rok temu 11 proc. ankietowanych tak twierdziło. Teraz 6,4 proc. respondentów nie potrafi się określić w tym zakresie, a poprzednio 6 proc. było niezdecydowanych. Obecnie dla 2,5 proc. konsumentów ta kwestia nie ma żadnego znaczenia. Wcześniej 2 proc. osób tak deklarowało" - czytamy dalej.

Ankietowani zadeklarowali też, jaki budżet planują przeznaczyć na osobę na zakupy spożywcze przed świętami. Przedział 101-200 zł podało 27,9 proc. uczestników sondażu (w ubiegłym roku 28%). Z kolei 201-300 zł wybrało 17,2% respondentów (17%). Kwota do 100 zł miała 12,1% wskazań (rok temu 16%). Natomiast 301-400 zł zapowiedziało 10,7% ankietowanych (10%), 401-500 zł - 8,3% (poprzednio 7%) oraz powyżej 500 zł - 9,7% (6%). Niezdecydowanych było 14,1% badanych (16%), wskazano również.

Stawiamy na rozsądek

Eksperci z UCE Research zwracają uwagę na to, że opcja 101-200 zł jest najczęściej wybierana, a na drugim miejscu znalazł się przedział 201-300 zł. Kwota do 100 zł jest na trzeciej pozycji. Jak podsumowuje Marcin Lenkiewicz, dwie najczęstsze preferencje wskazują na to, że większość konsumentów skłania się ku umiarkowanemu wydatkowaniu na święta. Prawdopodobnie w większości gospodarstw domowych ten poziom wydatków jest uznawany za rozsądny. Z kolei zmniejszenie się udziału kwoty do 100 zł może sugerować, że mniej osób odczuwa skrajną potrzebę ograniczania wydatków do minimum. Może to wynikać z lekkiej poprawy sytuacji finansowej niektórych konsumentów lub z akceptacji wyższych cen żywności w obliczu inflacji.

Raport pt. "Plany zakupowe Polaków na święta 2023" powstał w ramach badania przeprowadzonego przez UCE Research i Grupę Blix metodą CAWI na próbie 1032 osób respondentów odpowiedzialnych za codzienne zakupy w swoich gospodarstwach domowych. Do porównania zestawiono wyniki z poprzedniego badania zrealizowanego w 2022 roku, wykonanego na próbie 1105 konsumentów.

