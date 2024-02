Ojciec Tadeusz Rydzyk, znany duchowny i twórca medialnego imperium Radia Maryja i Telewizji Trwam, dołączył do grona emerytów. Jak ujawnia "Fakt", 79-letni redemptorysta pobiera świadczenie z ZUS, co stawia go w nowej sytuacji finansowej, z dala od hojnych dotacji rządu PiS.