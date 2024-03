Pracownicy z długim stażem zawodowym często interesują się rozwiązaniami, które mogą ułatwić im przejście z aktywnego życia zawodowego na emeryturę - w tym świadczeniem przedemerytalnym. Jest to konkretna pomoc skierowana do osób stojących na progu wieku emerytalnego, które z różnych powodów, np. ze względu na stan zdrowia, nie są już w stanie kontynuować pracy. W 2024 roku kwota tego świadczenia została poddana waloryzacji. Kto ma prawo ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

Czym jest świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne zostało stworzone z myślą o pracownikach w zaawansowanym wieku, którzy mogą mieć trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Jest ono szczególnie ważne dla osób w okresie 4 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, które mogą borykać się z trudnościami w odnalezieniu nowej pracy, zwłaszcza po likwidacji miejsca zatrudnienia. Takie jednostki mogą składać wniosek do ZUS o zasiłek przedemerytalny, który pomoże im przetrwać do czasu przejścia na emeryturę.

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?

Zasiłek przedemerytalny jest dostępny dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach zawodowych i życiowych. Pierwszą grupę stanowią pracownicy, których umowy zostały zakończone z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, często związanych z restrukturyzacją lub trudnościami finansowymi firmy. Drugą kategorię tworzą przedsiębiorcy, którzy doświadczyli bankructwa swoich działalności gospodarczych. Trzecią grupę reprezentują osoby, które wcześniej otrzymywały rentę z powodu niezdolności do pracy. Ostatnia grupa obejmuje opiekunów, którzy korzystali z różnych form wsparcia, takich jak świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Zmiany w wysokości świadczeń przedemerytalnych, które zaczęły obowiązywać od 1 marca 2024 roku, są wynikiem dostosowania systemu do aktualnej sytuacji ekonomicznej. Podniesienie z 1600,70 zł do 1794,70 zł brutto miesięcznie jest także wyrazem dążeń do zwiększenia wsparcia dla tej grupy społecznej. Po tegorocznej waloryzacji kwota świadczenia przedemerytalnego netto wynosi 1417,90 zł.

Świadczenie przedemerytalne - warunki

Procedura aplikowania o zasiłek przedemerytalny obejmuje spełnienie szeregu warunków, które są podzielone na kategorie ogólne oraz kategorie specyficzne, zależne od sytuacji, w której osoba utraciła źródło dochodu. Warunki ogólne obejmują m.in. konieczność aktywnego poszukiwania pracy oraz zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna. Osoba starająca się o świadczenie przedemerytalne musi wykazać się inicjatywą w szukaniu nowego zatrudnienia, co potwierdza Urząd Pracy za pomocą odpowiednich zaświadczeń, w tym o otrzymywaniu zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.

Natomiast kryteria specyficzne różnią się w zależności od okoliczności, w których nastąpiła utrata zatrudnienia - czy to z powodu trudności zakładu pracy, bankructwa prowadzonej działalności gospodarczej, czy też zakończenia otrzymywania innych świadczeń socjalnych.