Dodatkowe świadczenie w formie 13. emerytury jest przyznawane od 2019 roku. Osoby uprawnione do jego otrzymania to głównie ci, którzy spełniają kryteria określone w ustawie dotyczącej dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. "Trzynastka" przysługuje więc tym, którzy mają prawo do pobierania standardowych świadczeń emerytalnych i rentowych.

13. emerytura jest przyznawana wszystkim w jednakowej wysokości i jest wypłacana automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Należy jednak pamiętać, że ci, których prawo do świadczenia zostało zawieszone na dzień 31 marca 2024 roku z powodu przekroczenia ustalonego limitu dochodowego (130% przeciętnej pensji), nie otrzymają tego dodatkowego świadczenia. Dodatkowo emerytowani sędziowie, prokuratorzy oraz osoby pobierające emeryturę olimpijską również nie mają prawa do 13. emerytury.

Kiedy wypłata 13. emerytury?

W 2024 roku 13. emerytura będzie wypłacona równocześnie z kwietniowymi świadczeniami. W związku z tym emeryci i renciści mogą spodziewać się przelewów w tych samych dniach, w których zazwyczaj otrzymują swoje standardowe świadczenia.

ZUS przelewa pieniądze w następujących terminach: 1. dzień miesiąca; 5. dzień miesiąca; 6. dzień miesiąca; 10. dzień miesiąca; 15. dzień miesiąca; 20. dzień miesiąca; 25. dzień miesiąca.

Z tego wynika, że emeryci i renciści mogą spodziewać się wypłaty 13. emerytury w dniach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 kwietnia. Warto zaznaczyć, że jeśli któryś z tych terminów przypada w dzień wolny - wypłata może nastąpić wcześniej. Dotyczy to 1 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny), 6 kwietnia (sobota) oraz 20 kwietnia (sobota). Oznacza to, że seniorzy, którzy zazwyczaj otrzymują świadczenia pierwszego dnia miesiąca, mogą dostać 13. emeryturę już 29 marca.

Wyższe "trzynastki"

Zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów z dnia 26 maja 2023 roku, wysokość 13. emerytury jest ustalana na poziomie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym jest wypłacane to świadczenie. Dlatego też emeryci i renciści mogą oczekiwać wyższej kwoty "trzynastki" niż w poprzednim roku.

W wyniku waloryzacji, która miała miejsce 1 marca 2024 roku, kwota najniższej emerytury wzrosła do 1780,96 zł brutto. Oznacza to, że właśnie tyle wyniesie 13. emerytura. Po potrąceniu składki zdrowotnej seniorzy mogą otrzymać maksymalnie 1620,67 zł. Należy zaznaczyć, że kwota może być mniejsza, jeśli dana osoba jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego.

Kto otrzyma 13. emeryturę?

Dodatkowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone osobom, które na dzień 31 marca 2024 roku spełniają kryteria uprawniające do:

Otrzymywania emerytury, obejmującej emeryturę pomostową, okresową emeryturę kapitałową i emeryturę częściową.

Przyznania renty z powodu niezdolności do pracy, w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty wypadkowej.

Przyznania renty szkoleniowej.

Otrzymywania renty socjalnej.

Przyznania renty rodzinnej.

Otrzymywania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Prawa do świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kto nie otrzyma 13. emerytury?

W 2024 roku nie wszyscy emeryci są uprawnieni do otrzymania trzynastej emerytury. Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tego świadczenia to: