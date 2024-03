Dla wielu seniorów emerytura to jedyne źródło dochodu. Dodatkowe świadczenie w postaci 13. emerytury może znacząco poprawić ich warunki finansowe umożliwiając m.in. pokrycie dodatkowych kosztów, takich jak leki, opłaty za mieszkanie czy wydatki na rekreację. Otrzymanie dodatkowych środków zwiększa też poczucie bezpieczeństwa finansowego seniorów dając im większą pewność co do swojej stabilności finansowej w przyszłości.

Reklama

Ile wynosi 13. emerytura w 2024 roku?

Trzynasta emerytura jest wypłacana raz w roku emerytom i rencistom w wysokości minimalnej emerytury. Od 1 marca 2024, po waloryzacji, wynosi ona 1780,96 zł brutto. Rok wcześniej wysokość "trzynastki" była o 12,12 proc. niższa i wynosiła 1588,44 zł.

Reklama

Kto nie dostanie 13. emerytury w 2024? Trzy grupy

Nie wszyscy emeryci są jednak uprawnieni do skorzystania z tego świadczenia. Kto nie otrzyma trzynastej emerytury w 2024 roku?

Grupą wyłączoną z tego programu są m.in. sędziowie, prokuratorzy

oraz laureaci sportowi , którzy pobierają emeryturę olimpijską.

, którzy pobierają emeryturę olimpijską. Trzynastki nie otrzyma też grupa emerytów, która dorabia do swoich regularnych świadczeń. Jednym z kluczowych warunków, który decyduje o przyznaniu trzynastki jest bowiem przestrzeganie określonych limitów dochodowych dorabiania do emerytury. Limit w 2024 roku wynosi 9.353,50 zł brutto miesięcznie. Ograniczenie to dotyczy osób, które pomimo dorobienia do emerytury nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Osoby, które uzyskały odpowiedni wiek, są zwolnione z limitów i otrzymają dodatkowe świadczenie.

Warunki otrzymania 13. emerytury

Zgodnie z Ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, 13. emerytura jest zagwarantowana dla szerokiej grupy seniorów uprawnionych do pobierania emerytury lub renty na dzień 31 marca 2024. Poza powyższymi wyjątkami "trzynastkę" otrzymają wszystkie osoby, które na dzień 31 marca mają prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, osoby pobierające rentę szkoleniową, socjalną czy rodzinną oraz osoby pobierające świadczenie uzupełniające i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Kiedy 13. emerytura trafi na konta?

Wypłata 13. emerytury 2024 będzie już w kwietniu 2024 roku. ZUS wyśle środki do każdego uprawnionego emeryta w standardowym terminie. Wypłaty trzynastek przypadną w następujące dni: 1., 5., 10., 15., 25. kwietnia.

Osoby, które otrzymują świadczenie 6 dnia miesiąca otrzymają je 5 kwietnia z uwagi na to, że dzień wypłaty wypada w sobotę. Podobnie jest w przypadku osób otrzymujących świadczenie 20 dnia każdego miesiąca. W kwietniu otrzymają przelew wcześniej - w piątek 19 kwietnia.