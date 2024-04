Poniedziałek Wielkanocny: Czy drugi dzień Wielkiej Nocy jest wolny od handlu?

Święta Wielkanocne, zarówno pierwszy, jak i drugi dzień, są wolne od handlu. 31 marca oraz 1 kwietnia 2024 roku sklepy będą zamknięte. Jednak od tej reguły istnieją wyjątki.

Gdzie zrobisz zakupy w Poniedziałek Wielkanocny?

Ustawa o graniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni dopuszcza wyłączenia z zakazu handlu w pewnych przypadkach.

Tym samym w poniedziałek wielkanocny 1 kwietnia 2024 roku zrobisz zakupy między innymi w tych sklepach, w których to przedsiębiorca sprzedaje osobiście, we własnym imieniu i na własnych rachunek. Ponadto otwarte mogą być też cukiernie, piekarnie lub lodziarnie.

W lany poniedziałek mogą być także otwarte takie sklepy franczyzowe, jak na przykład Żabka, Groszek czy Carrefour Express. Franczyzobiorca działa bowiem we własnym imieniu i na własny rachunek. Konieczne jest jednak, by to on osobiście stał za ladą.

Co będzie otwarte w poniedziałek 1 kwietnia 2024 roku?

W poniedziałek wielkanocny otwarte mogą być również między innymi stacje paliw, kwiaciarnie, apteki, punkty apteczne, zakłady lecznicze dla zwierząt, sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami, sklepy w prasą, biletami komunikacji miejskiej czy kuponami gier losowych, stoiska na jarmarkach, festynach i innych imprezach okolicznościowych.

W Wielkanoc otwarte mogą być również sklepy na lotniskach, w strefach wolnocłowych, na statkach, statkach powietrznych, w jednostkach penitencjarnych czy wojskowych. Ponadto nie jest też zakazany handel w sklepach i na platformach internetowych.